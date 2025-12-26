Uno Santa Fe | Colón | Colón

Julián Marcioni, nuevo refuerzo de Colón: "Muy contento de llegar a un club tan grande"

El extremo Julián Marcioni pasó la revisión médica y desde el 2 de enero se sumará a la pretemporada. "El objetivo es llevar a Colón a Primera", dijo

26 de diciembre 2025 · 18:54hs
Julián Marcioni, nuevo refuerzo de Colón: Muy contento de llegar a un club tan grande

Colón sumó una nueva cara y empieza a nutrir su plantel para la próxima Primera Nacional. Tras superar la revisión médica este viernes, Julián Marcioni se convirtió en incorporación y dejó sus impresiones en diálogo con LT10 AM 1020. “Salió todo bien. Muy contento de llegar a un club tan grande como Colón”, expresó. Firmó un contrato por una temporada.

Marcioni remarcó que su llegada está ligada a aportar desde el lugar que le toque. “Un poco de experiencia. Desde el lugar que me toque voy a aportar, eso es lo importante. El club debe estar por encima de todo en busca de llevarlo al lugar donde merece estar”, sostuvo.

Un objetivo común en Colón

En ese sentido, también hizo referencia a la responsabilidad que implica vestir la camiseta sabalera y al objetivo central. “Espero que el hincha me reciba bien. De mi parte voy a tratar de responder dentro de la cancha. Hay que pensar en Colón”, afirmó, dejando en claro su intención de ganarse un lugar con rendimiento y compromiso.

julián Marcioni 1
Julián Marcioni pasó la revisión médica en Colón.

Julián Marcioni pasó la revisión médica en Colón.

En cuanto a su perfil futbolístico, Marcioni se definió. “Soy rápido, intenso y trato de aprovechar los espacios. Soy de llegar mucho al gol”, describió. Además, destacó su versatilidad en el frente de ataque: “Vengo jugando más por izquierda, pero puedo hacerlo por derecha también. No tengo problemas”.

Un proyecto que seduce en Colón

El atacante explicó que la propuesta de Colón fue convincente desde el primer contacto. “Cuando me llamaron rápidamente vi la chance con buenos ojos por ser un club tan grande”, señaló.

Si bien aún no mantuvo una charla formal con el entrenador, anticipó que ese diálogo se dará en breve. “No hablé aún con Ezequiel (Medrán), pero seguro lo haré en lo inmediato. El objetivo debe ser grupal para llevar a Colón a Primera”, concluyó.

