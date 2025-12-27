El segundo nivel del Regional del Litoral tiene todo diagramado

La Segunda División del Torneo Regional del Litoral se pondrá en marcha el 21 de marzo, participarán doce equipos, habrá dos fases y un ascenso directo

Universitario de Santa Fe debutará frente a Los Pampas en la Segunda División del Regional del Litoral.

Se confirmó el formato de competencia de la Segunda División del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. El bloque de ascenso dará comienzo el sábado 21 de marzo , mientras que la primera etapa finalizará el 22 de agosto, etapa en la cual se disputarán once jornadas.

En el segundo estamento del Regional participarán los siguientes doce clubes: Tilcara, Los Caranchos, Alma Juniors, Provincial, CRAR, Logaritmo, Universitario de Santa Fe, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino, La Salle Jobson, Cha Roga y Regatas & Belgrano de San Nicolás Rugby.

En la primera fase, clasificatoria, jugarán todos contra todos, en once fechas. La segunda etapa, los doce elencos se dividen en dos zonas de seis elencos. Copa de Oro y Copa de Plata, donde jugarán cinco fechas más. La definición será con play offs, en ambas categorías, y habrá semifinales, y final. La Copa de Oro consagrará al campeón, pero además, otorgará el ascenso directo a la primera división para la temporada 2027.

Universitario de Santa Fe debutará el 21 de marzo como local en barrio Las Delicias frente a Los Pampas de Rufino, mientras que en Fisherton, La Salle Jobson visitará a los Caranchos. En Esperanza, se medirán Alma Juniors con Cha Roga, mientras que CRAR de Rafaela jugará en su predio de la ruta 70 frente a Logaritmo.

En cuanto a los cruces que generan expectativas porque se trata de choques entre equipos de la misma ciudad, en la segunda jornada, La Salle Jobson se medirá con Universitario de Santa Fe, y en la tercera, los Cuervos, jugarán el clásico más antiguo de la USR, frente a Cha Roga Club. El siempre picante encuentro entre Uni de Santa Fe con Alma Juniors se dará en la quinta fecha en la Granja la Esmeralda.

image La Salle Jobson buscará ser protagonista en el certamen de ascenso litoraleño.

Fixture Segunda División

-1° fecha (21/3)

CRAR vs. Logaritmo

Provincial vs. Gimnasia de Pergamino

Universitario de Santa Fe vs. Los Pampas de Rufino

Caranchos vs. La Salle Jobson

Alma Juniors vs. Cha Roga Club

Tilcara vs. Regatas & Belgrano de San Nicolás

2° fecha (11/4): Tilcara-Alma Juniors; Cha Roga-Los Caranchos; La Salle-Uni (SF); Los Pampas-Provincial; Gimnasia-CRAR; Regatas & Belgrano-Logaritmo

3° fecha (18/4): Logaritmo-Jockey (VT); CRAR-Los Pampas (R); Provincial-La Salle; Uni (SF)-Cha Roga; Los Caranchos-Tilcara; Alma Jrs-Regatas & Belgrano

4° fecha (9/5): Alma Jrs-Los Caranchos; Tilcara-Uni (SF); Cha Roga-Provincial; La Salle-CRAR; Los Pampas-Logaritmo; Regatas & Belgrano-Gimnasia

5° fecha (16/5): Gimnasia (P)-Los Pampas; Logaritmo-La Salle; CRAR-Cha Roga; Provincial-Tilcara; Uni (SF)-Alma Jrs; Los Caranchos-Regatas & Belgrano

6° fecha (6/6): Caranchos-Uni (SF); Alma Jrs-Provincial; Tilcara-CRAR; Cha Roga-Logaritmo; La Salle-Gimnasia (P); Regatas & Belgrano-Los Pampas

7° fecha (13/6): Los Pampas-La Salle; Gimnasia (P)-Cha Roga; Logaritmo-Tilcara; CRAR-Alma Jrs; Provincial-Los Caranchos; Uni (SF)-Regatas & Belgrano

8° fecha (4/7): Uni (SF)-Provincial; Los Caranchos-CRAR; Alma Jrs-Logaritmo; Tilcara-Gimnasia (P); Cha Roga-Los Pampas; Regatas & Belgrano-La Salle

9° fecha (11/7): La Salle-Cha Roga; Los Pampas-Tilcara; Gimnasia (P)-Alma Jrs; Logaritmo-Los Caranchos; CRAR-Uni (SF); Provincial-Regatas & Belgrano

10° fecha (8/8): Provincial-CRAR; Uni (SF)-Logarimo; Los Caranchos-Gimnasia (P); Alma Jrs-Los Pampas; Tilcara-La Salle; Regatas & Belgrano-Cha Roga

11° fecha (22/8): CRAR-Regatas & Belgrano; La Salle-Alma Jrs; Los Pampas-Los Caranchos; Gimnasia (P)-Uni (SF); Logaritmo-Provincial; Cha Roga-Tilcara