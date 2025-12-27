Se confirmó que el Torneo Regional del Litoral 2026 se pondrá en marcha el sábado 21 de marzo del año venidero, y tendrá un cambio. Y es que regresa a jugarse con 10 equipos. Por su parte, de la Unión Santafesina de Rugby participarán Santa Fe Rugby y CRAI. Justamente el clásico, tiene fecha de disputa, y quedó programado para el sábado 6 de junio en la séptima fecha en Sauce Viejo, mientras que la revancha será en la decimosexta jornada, el sábado 10 de octubre, pero en la autopista.
El Torneo Regional del Litoral tiene definido su formato y el fixture
El Top 10 del Regional del Litoral se pondrá en marcha el sábado 21 de marzo. El primer clásico entre Santa Fe RC y CRAI será en la 7° fecha en Sauce Viejo
Por Ovación
Regresa el Top 10 al Regional litoraleño
Los clubes que participarán de la XXVI° edición del interiuniones litoraleños serán ockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing, CRAI, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario. El kick off está previsto para el sábado 21 de marzo y la definición el sábado 14 de noviembre, con semifinales una semana antes, es decir, el 7 de noviembre.
En cuanto al formato del certamen hay que señalar que serán dos rondas de todos contra todos a 18 fechas. Luego llegarán las semifinales, en la cual jugarán el 1° con 4° y el 2° con el 3°, y la posterior final.
El debut de los dos representantes de la USR será en condición de local. En la primera fecha, Santa Fe Rugby será anfitrión en Sauce Viejo de Universitario de Rosario, el recientemente elenco ascendido, mientras que CRAI tendrá que medirse con el siempre duro Duendes de Rosario. El primer clásico entre los dos cuadros santafesinos será el 6 de junio por la séptima fecha y se concretará en Sauce Viejo.
El cruce entre los dos equipos de la Unión Entrerriana de Rugby, que no es clásico, ya que el rival histórico del CAE es Tilcara, se disputará en el arranque del torneo, y será en la Tortuguita, mientras que el 11 de julio, en la décima fecha, en casa del albinegro será la revancha.
El gran clásico rosarino entre Duendes y Jockey Club de Rosario, el campeón defensor, se jugará en la octava fecha el 13 de junio en Fisherton, mientras que la revancha entre el verdiblanco y el verdulero será en barrio Las Delicias del sur provincial, en la decimoséptima jornada el 17 de octubre.
Fixture Primera División - Top 10
-1° fecha (21/3)
Santa Fe RC vs. Universitario (R)
Old Resian vs. Gimnasia y Esgrima
Paraná Rowing vs. Estudiantes
CRAI vs. Duendes
Jockey Club VT vs. Jockey Club (R)
-2° fecha (11/4)
Universitario (R) vs. Jockey Club VT
Jockey Club (R) vs. CRAI
Duendes RC vs. Paraná Rowing
Estudiantes vs. Old Resian
Gimnasia y Esgrima vs. Santa Fe Rugby
-3° fecha (18/4)
Gimnasia y Esgrima vs. Universitario (R)
Santa Fe Rugby vs. Estudiantes
Old Resian vs. Duendes
Paraná Rowing vs. Jockey Club (R)
CRAI vs. Jockey Club VT
-4° fecha (2/5)
Universitario (R) vs. CRAI
Jockey Club VT vs. Paraná Rowing
Jockey Club R vs. Old Resian
Duendes RC vs. Santa Fe Rugby
Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima
-5° fecha (9/5)
Estudiantes vs. Universitario (R)
Gimnasia y Esgrima vs. Duendes RC
Santa Fe RC vs. Jockey Club (R)
Old Resian vs. Jockey Club VT
Paraná Rowing vs. CRAI
-6° fecha (16/5)
Universitario (R) vs. Paraná Rowing
CRAI vs. Old Resian
Jockey Club VT vs. Santa Fe Rc
Jockey Club (R) vs. Gimnasia y Esgrima
Duendes RC vs. Estudiantes
-7° fecha (6/6)
Duendes RC vs. Universitario (R)
Estudiantes vs. Jockey Club (R)
Gimnasia y Esgrima vs. Jockey Club VT
Santa Fe RC vs. CRAI
Old Resian vs. Paraná Rowing
-8° fecha (13/6)
Universitario (R) vs. Old Resian
Paraná Rowing vs. Santa Fe Rc
CRAI vs. Gimnasia y Esgrima
Jockey Club VT vs. Estudiantes
Jockey Club (R) vs. Duendes RC
-9° fecha (4/7)
Jockey Club R vs. Universitario (R)
Duendes RC vs. Jockey Club VT
Estudiantes vs. CRAI
Gimnasia y Esgrima vs. Paraná Rowing
Santa Fe Rugby vs. Old Resian
-10° fecha (11/7)
Universitario (R) vs. Santa Fe Rugby
Gimnasia y Esgrima vs. Old Resian
Estudiantes vs. Paraná Rowing
Duendes vs. CRAI
Jockey Club (R) vs. Jockey Club VT
-11° fecha (18/7)
Jockey Club VT vs. Universitario (R)
CRAI vs. Jockey Club R
Paraná Rowing vs. Duendes RC
Old Resian vs. Estudiantes
Santa Fe RC vs. Gimnasia y Esgrima
-12° fecha (8/8)
Universitario (R) vs. Gimnasia y Esgrima
Estudiantes vs. Santa Fe Rugby
Duendes RC vs. Old Resian
Jockey Club R vs. Paraná Rowing
Jockey Club VT vs. CRAI
-13° fecha (22/8)
CRAI vs. Universitario (R)
Paraná Rowing vs. Jockey Club VT
Old Resian vs. Jockey Club R
Santa Fe RC vs. Duendes RC
Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes
-14° fecha (29/8)
Universitario (R) vs. Estudiantes de Paraná
Duendes RC vs. Gimnasia y Esgrima
Jockey Club R vs. Santa Fe RC
Jockey Club VT vs. Old Resian
CRAI vs. Paraná Rowing
-15° fecha (19/9)
Paraná Rowing vs. Universitario (R)
Old Resian vs. CRAI
Santa Fe RC vs. Jockey Club VT
Gimnasia y Esgrima vs. Jockey Club R
Estudiantes vs. Duendes RC
-16° fecha (10/10)
Universitario (R) vs. Duendes RC
Jockey Club R vs. Estudiantes
Jockey Club VT vs. Gimnasia y Esgrima
CRAI vs. Santa Fe Rugby
Paraná Rowing vs. Old Resian
-17° fecha (17/10)
Old Resian vs. Universitario (R)
Santa Fe Rc vs. Paraná Rowing
Gimnasia y Esgrima vs. CRAI
Estudiantes vs. Jockey Club VT
Duendes RC vs. Jockey Club R
-18° fecha (24/10)
Universitario (R) vs. Jockey Club R
Jockey Club VT vs. Duendes RC
CRAI vs. Estudiantes
Paraná Rowing vs. Gimnasia y Esgrima
Old Resian vs. Santa Fe RC