El Torneo Regional del Litoral tiene definido su formato y el fixture

El Top 10 del Regional del Litoral se pondrá en marcha el sábado 21 de marzo. El primer clásico entre Santa Fe RC y CRAI será en la 7° fecha en Sauce Viejo

Se confirmó que el Torneo Regional del Litoral 2026 se pondrá en marcha el sábado 21 de marzo del año venidero, y tendrá un cambio. Y es que regresa a jugarse con 10 equipos. Por su parte, de la Unión Santafesina de Rugby participarán Santa Fe Rugby y CRAI. Justamente el clásico, tiene fecha de disputa, y quedó programado para el sábado 6 de junio en la séptima fecha en Sauce Viejo, mientras que la revancha será en la decimosexta jornada, el sábado 10 de octubre, pero en la autopista.

Los clubes que participarán de la XXVI° edición del interiuniones litoraleños serán ockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes, Gimnasia y Esgrima, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing, CRAI, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario. El kick off está previsto para el sábado 21 de marzo y la definición el sábado 14 de noviembre, con semifinales una semana antes, es decir, el 7 de noviembre.

En cuanto al formato del certamen hay que señalar que serán dos rondas de todos contra todos a 18 fechas. Luego llegarán las semifinales, en la cual jugarán el 1° con 4° y el 2° con el 3°, y la posterior final.

El debut de los dos representantes de la USR será en condición de local. En la primera fecha, Santa Fe Rugby será anfitrión en Sauce Viejo de Universitario de Rosario, el recientemente elenco ascendido, mientras que CRAI tendrá que medirse con el siempre duro Duendes de Rosario. El primer clásico entre los dos cuadros santafesinos será el 6 de junio por la séptima fecha y se concretará en Sauce Viejo.

image En la primera fecha del Torneo Regional del Litoral, Santa Fe Rugby será anfitrión del ascendido Universitario de Rosario.

El cruce entre los dos equipos de la Unión Entrerriana de Rugby, que no es clásico, ya que el rival histórico del CAE es Tilcara, se disputará en el arranque del torneo, y será en la Tortuguita, mientras que el 11 de julio, en la décima fecha, en casa del albinegro será la revancha.

El gran clásico rosarino entre Duendes y Jockey Club de Rosario, el campeón defensor, se jugará en la octava fecha el 13 de junio en Fisherton, mientras que la revancha entre el verdiblanco y el verdulero será en barrio Las Delicias del sur provincial, en la decimoséptima jornada el 17 de octubre.

Fixture Primera División - Top 10

-1° fecha (21/3)

Santa Fe RC vs. Universitario (R)

Old Resian vs. Gimnasia y Esgrima

Paraná Rowing vs. Estudiantes

CRAI vs. Duendes

Jockey Club VT vs. Jockey Club (R)

-2° fecha (11/4)

Universitario (R) vs. Jockey Club VT

Jockey Club (R) vs. CRAI

Duendes RC vs. Paraná Rowing

Estudiantes vs. Old Resian

Gimnasia y Esgrima vs. Santa Fe Rugby

-3° fecha (18/4)

Gimnasia y Esgrima vs. Universitario (R)

Santa Fe Rugby vs. Estudiantes

Old Resian vs. Duendes

Paraná Rowing vs. Jockey Club (R)

CRAI vs. Jockey Club VT

-4° fecha (2/5)

Universitario (R) vs. CRAI

Jockey Club VT vs. Paraná Rowing

Jockey Club R vs. Old Resian

Duendes RC vs. Santa Fe Rugby

Estudiantes vs. Gimnasia y Esgrima

-5° fecha (9/5)

Estudiantes vs. Universitario (R)

Gimnasia y Esgrima vs. Duendes RC

Santa Fe RC vs. Jockey Club (R)

Old Resian vs. Jockey Club VT

Paraná Rowing vs. CRAI

image En la autopista, CRAI debutará en el interuniones litoraleño frente a Duendes RC.

-6° fecha (16/5)

Universitario (R) vs. Paraná Rowing

CRAI vs. Old Resian

Jockey Club VT vs. Santa Fe Rc

Jockey Club (R) vs. Gimnasia y Esgrima

Duendes RC vs. Estudiantes

-7° fecha (6/6)

Duendes RC vs. Universitario (R)

Estudiantes vs. Jockey Club (R)

Gimnasia y Esgrima vs. Jockey Club VT

Santa Fe RC vs. CRAI

Old Resian vs. Paraná Rowing

-8° fecha (13/6)

Universitario (R) vs. Old Resian

Paraná Rowing vs. Santa Fe Rc

CRAI vs. Gimnasia y Esgrima

Jockey Club VT vs. Estudiantes

Jockey Club (R) vs. Duendes RC

-9° fecha (4/7)

Jockey Club R vs. Universitario (R)

Duendes RC vs. Jockey Club VT

Estudiantes vs. CRAI

Gimnasia y Esgrima vs. Paraná Rowing

Santa Fe Rugby vs. Old Resian

-10° fecha (11/7)

Universitario (R) vs. Santa Fe Rugby

Gimnasia y Esgrima vs. Old Resian

Estudiantes vs. Paraná Rowing

Duendes vs. CRAI

Jockey Club (R) vs. Jockey Club VT

-11° fecha (18/7)

Jockey Club VT vs. Universitario (R)

CRAI vs. Jockey Club R

Paraná Rowing vs. Duendes RC

Old Resian vs. Estudiantes

Santa Fe RC vs. Gimnasia y Esgrima

-12° fecha (8/8)

Universitario (R) vs. Gimnasia y Esgrima

Estudiantes vs. Santa Fe Rugby

Duendes RC vs. Old Resian

Jockey Club R vs. Paraná Rowing

Jockey Club VT vs. CRAI

-13° fecha (22/8)

CRAI vs. Universitario (R)

Paraná Rowing vs. Jockey Club VT

Old Resian vs. Jockey Club R

Santa Fe RC vs. Duendes RC

Gimnasia y Esgrima vs. Estudiantes

-14° fecha (29/8)

Universitario (R) vs. Estudiantes de Paraná

Duendes RC vs. Gimnasia y Esgrima

Jockey Club R vs. Santa Fe RC

Jockey Club VT vs. Old Resian

CRAI vs. Paraná Rowing

-15° fecha (19/9)

Paraná Rowing vs. Universitario (R)

Old Resian vs. CRAI

Santa Fe RC vs. Jockey Club VT

Gimnasia y Esgrima vs. Jockey Club R

Estudiantes vs. Duendes RC

-16° fecha (10/10)

Universitario (R) vs. Duendes RC

Jockey Club R vs. Estudiantes

Jockey Club VT vs. Gimnasia y Esgrima

CRAI vs. Santa Fe Rugby

Paraná Rowing vs. Old Resian

-17° fecha (17/10)

Old Resian vs. Universitario (R)

Santa Fe Rc vs. Paraná Rowing

Gimnasia y Esgrima vs. CRAI

Estudiantes vs. Jockey Club VT

Duendes RC vs. Jockey Club R

-18° fecha (24/10)

Universitario (R) vs. Jockey Club R

Jockey Club VT vs. Duendes RC

CRAI vs. Estudiantes

Paraná Rowing vs. Gimnasia y Esgrima

Old Resian vs. Santa Fe RC