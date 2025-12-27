Colón presentó de manera oficial al mediocampista Ignacio Antonio

Si bien se mencionaba que el jugador firmaría el contrato de manera digital y el 2 de enero llegaría a Santa Fe, los planes cambiaron y por eso, este viernes Ignacio Antonio pasó la revisión médica y se convirtió en refuerzo de Colón.

Por ello, a través de sus redes sociales, Colón hizo oficial su contratación, brindando detalles respecto a la manera en que se concretó la operación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColonOficial/status/2004732994234523912&partner=&hide_thread=false ♥



El mediocampista de 30 años firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.



>>> Llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra… pic.twitter.com/tsLhdPOKkf — Club Atlético Colón (@ColonOficial) December 27, 2025

El volante de 30 años, llega a préstamo por un año sin cargo y firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. En tanto que Colón tiene a favor la opción de compra por el 70% de su ficha.

De esta manera y aunque Colón ya acordó el vínculo con varios jugadores, la realidad indica que Antonio es el tercer refuerzo que el club presenta de manera oficial. Los anteriores fueron Matías Budiño y Leandro Allende.