Si bien se mencionaba que el jugador firmaría el contrato de manera digital y el 2 de enero llegaría a Santa Fe, los planes cambiaron y por eso, este viernes Ignacio Antonio pasó la revisión médica y se convirtió en refuerzo de Colón.
Colón presentó de manera oficial al mediocampista Ignacio Antonio
A través de sus redes sociales, Colón hizo oficial la contratación del mediocampista central Ignacio Antonio
Por Ovación
27 de diciembre 2025 · 11:47hs
Colón presentó a Ignacio Antonio
Por ello, a través de sus redes sociales, Colón hizo oficial su contratación, brindando detalles respecto a la manera en que se concretó la operación.
El volante de 30 años, llega a préstamo por un año sin cargo y firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2026. En tanto que Colón tiene a favor la opción de compra por el 70% de su ficha.
De esta manera y aunque Colón ya acordó el vínculo con varios jugadores, la realidad indica que Antonio es el tercer refuerzo que el club presenta de manera oficial. Los anteriores fueron Matías Budiño y Leandro Allende.