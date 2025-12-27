Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bichi Fuertes: "Si hoy me llamaran para trabajar en Colón, diría que no"

Esteban Fuertes se refirió al presente de Colón, a su relación con José Alonso y descartó volver en lo inmediato al club

27 de diciembre 2025 · 12:25hs
Esteban Fuertes descartó volver a trabajar en Colón.

Este viernes, Esteban Fuertes cumplió 53 años y Colón a través de sus redes sociales lo saludó, destancando además sus cualidades futbolísticas, mencionando las estadísticas más relevantes del Bichi con la camiseta rojinegra.

Luego de estar viviendo más de tres años en España, Fuertes retornó a la Argentina en el mes de septiembre y se instaló en Capital Federal, donde en la actualidad forma parte del equipo Senior de River.

El Bichi habló de Colón, pero descartó volver al club

Pero además, tiene chances de volver a trabajar en ESPN, en donde comentaba partidos de fútbol. Como así también, podría desembarcar en un programa en radio Continental AM 590.

En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1, el Bichi habló del presente de Colón, también de su relación con el actual presidente José Alonso, pero descartó retornar en lo inmediato si le llegara una propuesta.

"Lamentablemente fue un año pésimo. Por nombres, era uno de los planteles que mejor pintaba para pelear el campeonato, pero se fue pinchando de a poquito", comenzó diciendo sobre la campaña de Colón.

LEER MÁS: Colón presentó de manera oficial al mediocampista Ignacio Antonio

Y agregó: "Fue un año para el olvido. Sé que hay una reestructuración y ojalá el año que viene pueda ser mejor. Colón es muy grande para estar en la categoría que está, debería estar en Primera División. Ojalá pueda volver al lugar que se merece".

Sobre su relación con José Alonso dijo: "José (Vignatti) fue el primero que me llevó a Colón. Con Alonso fuimos vecinos, lo conozco desde chico y nos tenemos mucho aprecio y respeto, Ojalá arranquen con el pie derecho".

Por último cuando le consultaron si volvería a Colón, el Bichi respondió: "No he tenido propuestas por muchísimos años y, si fuese hoy, diría que no. Estar en un club te demanda mucho tiempo y tenés que estar muy enfocado. Prefiero alentar desde afuera".

