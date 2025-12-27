Las fotos del casamiento de Kevin Zenón, con la presencia de los jugadores de Boca

Uno Santa Fe | Ovación | Kevin Zenón

27 de diciembre 2025 · 11:08hs
Kevin Zenón sabía que el 26 de diciembre no tendría que ponerse la camiseta de Boca para salir a la cancha. Por eso, apenas pasó la Navidad, el zurdo y su pareja, Sol Amsler, se casaron en Santa Fe, en un salón a orillas del río Paraná. Todo estaba cuidadosamente planificado desde hacía un año, cuando en la Nochebuena de 2025, durante unas vacaciones en México, el futbolista le propuso matrimonio y comenzó a tomar forma la celebración que se concretó este viernes.

Presencia de futbolistas de Boca y excompañeros de Zenón

La boda tuvo un marcado perfil futbolero. Cinco compañeros del plantel de Boca dijeron presente, la mayoría llegando en avión privado junto a sus parejas: Leandro Paredes y Camila, Exequiel Zeballos y Noelia —junto a su hija Brisa—, Miguel Merentiel y Victoria, y Leandro Brey. A ellos se sumó Lautaro Blanco, que pasó las fiestas en la zona y se acercó directamente al lugar del evento.

image
Los jugadores de Boca Leandro Paredes, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos, Lautaro Blanco y Leandro Brey dijeron presente. Y a ellos se sumaron Cristian Medina y Ezequiel Fernández, excompañeros de Zenón en el Xeneize.

También hubo invitados que no pasaron desapercibidos: Ezequiel “Equi” Fernández y Cristian Medina, viejos socios de Zenón en aquel mediocampo de Boca que brilló con Diego Martínez y que luego se trasladó casi intacto a la Selección Olímpica que compitió en París. Ambos, hoy fuera del club tras ejecutar sus cláusulas de rescisión, fueron parte de una foto grupal que se viralizó rápidamente y se convirtió en una de las postales de la noche.

image

La ceremonia se realizó al aire libre, con el río como telón de fondo, y luego la fiesta se trasladó al salón principal por el intenso calor. Hubo buena comida, bengalas de humo que aportaron un toque de espectáculo en el momento del “sí” y el show en vivo de Los Totora, uno de los puntos más altos de la celebración. A menos de una semana del regreso a los entrenamientos de Boca, Zenón cerró el año con una noche inolvidable y el inicio de una nueva etapa junto a Sol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/2004885793366831505&partner=&hide_thread=false

