Las fotos del casamiento de Kevin Zenón, con la presencia de los jugadores de Boca

Este viernes, Kevin Zenón contrajo matrimonio con Sol Amsler y de la fiesta participaron varios futbolistas de Boca, entre ellos Leandro Paredes

Kevin Zenón sabía que el 26 de diciembre no tendría que ponerse la camiseta de Boca para salir a la cancha. Por eso, apenas pasó la Navidad, el zurdo y su pareja, Sol Amsler, se casaron en Santa Fe, en un salón a orillas del río Paraná. Todo estaba cuidadosamente planificado desde hacía un año, cuando en la Nochebuena de 2025, durante unas vacaciones en México, el futbolista le propuso matrimonio y comenzó a tomar forma la celebración que se concretó este viernes.

La boda tuvo un marcado perfil futbolero. Cinco compañeros del plantel de Boca dijeron presente, la mayoría llegando en avión privado junto a sus parejas: Leandro Paredes y Camila, Exequiel Zeballos y Noelia —junto a su hija Brisa—, Miguel Merentiel y Victoria, y Leandro Brey. A ellos se sumó Lautaro Blanco, que pasó las fiestas en la zona y se acercó directamente al lugar del evento.

También hubo invitados que no pasaron desapercibidos: Ezequiel “Equi” Fernández y Cristian Medina, viejos socios de Zenón en aquel mediocampo de Boca que brilló con Diego Martínez y que luego se trasladó casi intacto a la Selección Olímpica que compitió en París. Ambos, hoy fuera del club tras ejecutar sus cláusulas de rescisión, fueron parte de una foto grupal que se viralizó rápidamente y se convirtió en una de las postales de la noche.

La ceremonia se realizó al aire libre, con el río como telón de fondo, y luego la fiesta se trasladó al salón principal por el intenso calor. Hubo buena comida, bengalas de humo que aportaron un toque de espectáculo en el momento del “sí” y el show en vivo de Los Totora, uno de los puntos más altos de la celebración. A menos de una semana del regreso a los entrenamientos de Boca, Zenón cerró el año con una noche inolvidable y el inicio de una nueva etapa junto a Sol.