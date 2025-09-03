Uno Santa Fe | Política | José Luis Espert

El motoquero que "rescató" a Espert es un barrabrava con una causa por intento de homicidio

La Libertad Avanza tuvo que suspender la semana pasada un acto en Lomas de Zamora por agresiones contra la caravana libertaria liderada por el presidente Javier Milei.

3 de septiembre 2025 · 18:30hs
El diputado José Luis Espert escapa en moto tras los incidentes en la caravana proselitista de Milei en Lomas de Zamora. 

La semana pasada, durante una caravana encabezada por las principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora, se desarrollaron una serie de agresiones que tuvieron como blanco al presidente Javier Milei, a su hermana, Karina Milei, y al candidato a diputado por LLA en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert.

La caravana no pudo recorrer ni una cuadra y los referentes libertarios tuvieron que ser evacuados de inmediato. Mientras que los Milei se subieron a una camioneta, Espert quedó "a pata" y tuvo que escapar de la escena en una moto junto a una persona que, en principio y según la versión del propio Espert, se trataba de un transeúnte que pasaba por el lugar.

Sin embargo, este miércoles se conoció que la persona que ayudó a Espert a "escapar" de la situación es un barrabrava de un club del ascenso que tiene una causa abierta por intento de homicidio.

El rescatista de José Luis Espert

El hombre que la semana pasada rescató en su moto a Espert de los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora, no era un transeúnte ocasional como había afirmado el legislador sino un conocido barrabrava del club Comunicaciones, con una causa abierta por intento de homicidio.

espert2

La revelación fue hecha por el periodista Gustavo Grabia, quien identificó al conductor de la motocicleta como Damián Rosati. Espert había declarado a la prensa que quien lo ayudó a escapar era una persona que "justo pasaba por ahí".

espert

Grabia detalló que Rosati tiene un serio antecedente penal: una causa judicial por intento de homicidio contra un dirigente del futsal de Comunicaciones. Y agregó que el expediente fue elevado a juicio pero que se encuentra "paralizado desde 2023".

>> Leer más: Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

La imagen de Espert huyendo en la parte trasera de la moto se había viralizado y convertido en meme la semana pasada, enalteciendo la figura del supuesto "héroe" anónimo que lo había ayudado a salir del caos.

