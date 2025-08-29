Uno Santa Fe | Política | Pullaro

Pullaro pidió que Marcelo Sain sea condenado a 10 años de prisión en la causa por presunto espionaje ilegal

Los abogados del gobernador, que se constituyó como querellante en el proceso judicial, también solicitaron que el ex ministro de Seguridad de Santa Fe sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo

29 de agosto 2025 · 18:50hs
Pullaro pidió que Marcelo Sain sea condenado a 10 años de prisión en la causa que investiga el presunto espionaje ilegal.

Los abogados del gobernador Maximiliano Pullaro solicitaron que Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad de Santa Fe, sea condenado a 10 años de prisión en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal para perfilamiento de funcionarios y dirigentes políticos.

En su presentación, la querella también solicitó que Sain sea inhabilitado para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. El exministro fue imputado en esta causa en noviembre del 2022.

En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de Ezequiel Hernández, pidió que la causa por espionaje ilegal en contra del exfuncionario sea elevada a juicio tras más de dos años de investigación. Además de Sain, también están bajo investigación otras seis personas que fueron parte de su equipo de trabajo durante la gobernación de Omar Perotti.

El fiscal adelantó en ese entonces que pediría una condena de 11 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos también por el doble de tiempo de la condena.

Hipótesis e investigación

La hipótesis de la fiscalía es que Sain tenía a su mando un equipo dedicado a elaborar perfiles de integrantes de la dirigencia política y empresarial, junto con otros actores clave del poder santafesino, incluyendo tanto a opositores de la gestión de Perotti como también a oficialistas.

“El objetivo de la asociación ilícita era cometer diversos delitos contra la administración pública y contra personas humanas y jurídicas”, sostuvo el fiscal al explicar que el ex titular de la cartera y las organizadoras habrían puesto en funcionamiento un sistema que permitía la comisión de delitos y garantizaba la impunidad de los involucrados en la causa.

La acusación recae también sobre otros seis exfuncionarios del área que, con distintos grados de participación entre 2019 y 2021, habrían realizado inteligencia ilegal, accediendo a datos personales y financieros de múltiples actores mediante el uso indebido de bases públicas y privadas, sirviéndose también de investigaciones penales.

En la instancia oral también serán juzgados la ex directora de la Agencia de Control Policial, Nadia Schujman (48); la ex jefa del Departamento de Inteligencia Criminal Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Vanina Cotichini (48); el ex secretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro (57); el ex subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez (37) y el ex subsecretario de Control Institucional, Diego Alfredo Rodríguez (44); y la ex empleada de la Subsecretaría de Control, Milagros Bernard (31).

