Este viernes el Senado define si le quita o no la inmunidad a Traferri

Luego de recibir este jueves por la mañana a los fiscales, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que investigan la causa por juego clandestino y en la que señalan como organizador al senador Armando Traferri, los senadores estuvieron en innumerables reuniones evaluando el resultado del encuentro con los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación. Además, avanzaron en el diálogo con el Ejecutivo para consensuar un texto final de la ley Tributaria anual.

Justamente ese tema fue el argumento perfecto para ni bien iniciada la sesión de este jueves, minutos después de las 19, pedir un cuarto intermedio para este viernes, a las 10. La idea de los senadores es tener una ley que brinde estabilidad fiscal a las Pyme santafesinas que se apruebe en el Senado y en Diputados sin modificaciones. Pero paralelamente, entre este jueves por la tarde y la mañana del viernes habrá varias reuniones donde se seguirá analizando qué postura va a tener cada senador respecto al pedido de los fiscales para pedirle la quita de inmunidad parlamentaria al senador justicialista. Todo está dado como para que la votación sea este viernes, a las 10. Pero en la política hay que esperar hasta último momento.

Luego del encuentro entre legisladores y los fiscales los dos senadores que hablaron, Joaquín Gramajo –del mismo bloque que Traferri– y Lisandro Enrico (UCR-FPCyS) salieron a cuestionar las pruebas presentadas por los fiscales. Si bien no adelantaron su voto, dejaron entrever que con lo que hay hasta ahora no alcanza. Luego habrá que ver qué deciden los cuatro integrantes del flamante bloque Lealtad, del PJ, que tiene cuatro miembros y que responde al Ejecutivo provincial. Mientras que Eduardo Rosconi, también del PJ, formó un monobloque.

La tarde avanzaba con senadores que iban y venían por los pasillos de la Legislatura y la sesión se postergaba cada vez más. Varios senadores se sumaron –off de récord– a lo expresado públicamente por Gramajo y Enrico luego de la reunión con Edery y Schiappa Pietra. En ese sentido dijeron que una de las pruebas presentada en la sesión conjunta de las comisiones de Peticiones, Reglamento y Juicio Político y de Asuntos Constitucionales y Legislación General era un audio donde se mencionaba al Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini.

En la prueba se escucha a un exsecretario parlamentario del Senado que le pide plata al capitalista del juego detenido, Leonardo Peiti, y le dice que luego el senador Traferri se reunirá con Baclini. Uno de los senadores que asistió a la reunión le preguntó a Baclini si Traferri le había hecho un pedido para favorecer a Peiti y Baclini lo negó delante de Schiappa Pietra y Edery.

Por otra parte, uno de los senadores de la oposición aclaró que para quitarle la inmunidad a Traferri se necesitan dos tercios de los presentes. Si todas las bancas están ocupadas al momento de la votación, para quitarle la inmunidad al senador justicialista de San Lorenzo se necesitarán 13 votos. Mientras que si algunos se ausentan ese número disminuye. Pero el radical consideró que no hay ambiente de destitución porque no hay elementos contundentes en contra del legislador.

Los próximos pasos

El que habló a micrófono abierto, minutos antes de la sesión, fue el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el senador por 9 de Julio, Joaquín Gramajo. El legislador, que es abogado, dijo que cuando le llegó el video de la audiencia en la que Ponce Asahad imputa a Traferri, lo vio en varias ocasiones y le quedaron dudas que consultó con un penalista de su confianza que le definió la declaración del exfiscal detenido como "teledirigida y con preguntas orientativas".

"Las pruebas son endebles, no hay elementos contundentes para ver que hay una persona como organizadora de una red de juego clandestino. Se basan en conjeturas, no hay pruebas irrefutables contra Traferri", le dijo a UNO Santa Fe.

Luego Gramajo dijo que en el encuentro con los fiscales le admitieron que se reunieron en la cárcel con Ponce Asahad semanas antes de la declaración del exfiscal detenido y que los fiscales titubearon cuando otro senador les repreguntó el por qué de la figura de organizador y dijeron que eso se podía reveer y que tal vez le cabía otra figura penal.

Luego, Gramajo dijo que entre los legisladores se estaba discutiendo si era necesario que las dos comisiones a las que se giró el pedido de los fiscales se volverán a reunir porque había senadores que se mostraron a favor de que el asunto se resuelva en el recinto.

Finalmente, todo hace indicar que eso es lo que sucederá este viernes, a las 10, cuando se reanude la sesión de hoy. "Yo no puedo asegurar que esto se va a resolver mañana o el lunes porque hay algunas posiciones que aún no están definidas. Yo estoy analizándolo y no encuentro elementos contundentes que me hagan pensar que Traferri es autor del delito de asociación ilícita por organización de una banda por juego clandestino.", afirmó.

Si los senadores deciden no quitarle la inmunidad a Traferri, la investigación contra el legislador se archiva. Eso no significa que quede libre de culpa y cargo, ya que los fiscales podrán seguir investigando en la causa y en el caso de que aparezcan nuevos elementos podrán volver a presentarlas a la Cámara para que vuelva a evaluar, en ese caso, si esas nuevas pruebas alcanzan para quitarle la inmunidad. Pero hasta el momento, el próximo paso se dará este viernes cuando se vote en el recinto.