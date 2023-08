"Si la gente no sabe lo que hace un senador es porque el actual así quiso que sea. Que no se conozca, que haya poco y nada hecho. El Senado tiene un rol muy importante, no solamente en sancionar leyes y repartir recursos, sino también en gestionar presencia de fuerzas policiales, obras del gobierno nacional, planes del gobierno provincial. El actual poco y nada ha hecho. Quiero ocupar ese lugar no en soledad sino en equipo, porque entendemos que los problemas que tenemos son muchos y hay que atacarlos en simultáneo", dijo Garibaldi.