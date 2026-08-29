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Javier Milei felicitó a Las Leonas por la tercera Copa del Mundo obtenida ante Países Bajos

En el mismo sentido, también se expresó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

29 de agosto 2026 · 18:14hs
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Javier Milei felicitó a Las Leonas por la tercera Copa del Mundo obtenida ante Países Bajos

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Javier Milei felicitó a Las Leonas por la tercera Copa del Mundo obtenida ante Países Bajos

El presidente Javier Milei felicitó este sábado a la selección argentina femenina de Hockey, más conocida como Las Leonas, por la obtención del Mundial en la gran final ante Países Bajos.

"VAMOS LEONAS CARAJO...!!!", manifestó Milei en su cuenta personal de la red social X para festejar la agónica victoria del conjunto dirigido por Fernanda Ferrara.

LEER MÁS: ¡Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey!

Mensajes de felicitaciones

El tuit fue reposteado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En el mismo sentido, se expresó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien celebró: "Otra coronación de gloria para Argentina. ¡Felicitaciones a todo el equipo! ¡Qué orgullo!".

La gran figura fue la arquera Cristina Cosentino, quien brilló al tapar tres penales australianos en la definición. En los 60 minutos, Países Bajos se había puesto en ventaja a través de Yibbi Jansen, mientras que Las Leonas habían igualado en el último cuarto gracias al gol de María José Granatto.

Sofía Cairo anotara el gol que le dio su tercer título en un Mundial a Las Leonas, luego de las consagraciones conseguidas en Perth 2002 y en Rosario 2010.

Javier Milei Las Leonas Copa del Mundo mensajes
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