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Confirmaron que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión

Los consumos corresponden al período entre diciembre de 2023, momento en que asumió el gobierno libertario, y marzo pasado, cuando todavía era jefe de Gabinete

1 de julio 2026 · 17:33hs
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Las investigaciones que atraviesan a Manuel Adorni continúan y complican su situación.

Foto: Archivo / La Capital.

Las investigaciones que atraviesan a Manuel Adorni continúan y complican su situación.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni gastó 139 millones de pesos a través del uso de tarjetas de crédito durante su gestión en el gobierno nacional, de acuerdo a los datos recabados en las investigaciones que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito.

Esos consumos corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023, momento en que asumió el presidente Javier Milei, y marzo pasado, cuando todavía desempeñaba su función como jefe de ministros.

Según las evidencias contables, esos gastos superaban, por mes, su salario percibido. Hasta finales de 2025, su sueldo era de 3,5 millones de pesos, estimativamente, mientras que sus gastos rondaban entre 4 y 6 millones de pesos.

LEER MÁS: Caso Adorni: el fiscal Pollicita analiza ampliar la causa por enriquecimiento ilícito

Adorni y las tarjetas

En esa investigación también se encontraron varias compras valuadas en más de 5,1 millones de pesos, para las que se utilizaron las tarjetas de crédito de dos empleados directos: la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, y un empleado de la Vocería, Luis Aluju.

La hipótesis presentada por los investigadores sostiene que el uso de tarjetas de crédito a nombre de otros tenía el objetivo de ocultar las cifras reales de los gastos en tecnología para videojuegos que adquirió Adorni.

Este martes, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, Schiuma confirmó en su declaración como testigo haberle prestado su tarjeta a Adorni para comprar un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, a un valor de 2.184.999,00 pesos, en agosto de 2025, y cuya cifra le fue devuelta en efectivo.

A esos números se le suman sospechas por importantes pagos en efectivo, como las reformas que realizó el contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado 245.000 dólares en mano por la refacción de la casa que el exjefe de Gabinete tiene en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Por el momento, Pollicita está a la espera del resultado del informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) para evaluar el patrimonio del exfuncionario y de su esposa, Bettina Angeletti, para finalmente intimar a Adorni y exigirle una justificación patrimonial.

En el caso de que sus explicaciones no sean verosímiles para el Ministerio Público, se solicitará su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

Adorni tarjetas de crédito gobierno jefe de gabinete
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