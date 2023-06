Juntos por el Cambio mantendrá el nombre para las elecciones nacionales y se confirmó que Schiaretti irá por afuera

La coalición opositora encaraba de esta manera un día de intensas negociaciones, de cara al vencimiento de inscripción de alianzas que vence a la medianoche, en medio de las tensiones que aún perduran en la coalición opositora por la intención de algunos sectores del espacio de incorporar a nuevos actores como Juan Schiaretti.

Morales confirmó que el nombre de la alianza seguirá siendo Juntos por el Cambio, mientras que se inscribirán los partidos que vienen conformando el espacio en los últimos años, sin grandes sorpresas.

En este sentido, el núcleo central de los partidos está compuesto por los fundadores de lo que por entonces se llamó Cambiemos, al conformarse en 2015, y luego se transformó en Juntos por el Cambio: la UCR, la Coalición Cívica y el PRO.

A estos partidos "fundadores" hay que sumar Encuentro Republicano Federal, de Pichetto, formación que se incorporó a la coalición para los comicios de 2019.

También serán inscriptos dentro de la alianza el Partido Demócrata Progresista; el Partido Unión Popular; el GEN, de Margarita Stolbizer; el Partido Unir, de Alberto Asseff (cercano a Patricia Bullrich), y el Movimiento de Integración y Desarrollo, MID.

En las últimas semanas, dos de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio –Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales– impulsaron el desembarco en la coalición del gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, lo que no se logró ante el rechazo del sector referenciado en Patricia Bullrich.

Ante esta realidad, Schiaretti inscribió ante la justicia electoral su propia alianza, que nuclea a peronistas no kirchneristas, y llamada "Hacemos por Nuestro País".

El espacio está integrado por el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales.

Asimismo, Juntos por el Cambio logró sumar en los últimos días a su PASO presidencial al diputado nacional y economista José Luis Espert, referente de Avanza Libertad.

Sin embargo, en este caso, ese sello no será anotado como uno de los partidos que integran la alianza Juntos por el Cambio ya que no tiene representación a nivel nacional, y por lo tanto no cumple los requisitos que marca la justicia electoral para la inscripción que vence este miércoles a la medianoche.