Con apoyo del peronismo y bloques dialoguistas, el Senado de la Nacion aprobó el pliego de Verónica Michelli

La Cámara alta avaló la designación de la candidata para el Tribunal Oral Federal de La Plata con 44 votos afirmativos. La votación se produjo tras una discusión entre los bloques por la inclusión de su pliego en el temario de la sesión.

Senado de la Nación: aprobaron el pliego de Verónica Michelli con respaldo del peronismo y bloques dialoguistas

El Senado de la Nación aprobó este jueves el pliego de Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal de La Plata. La postulación había quedado envuelta en una controversia luego de que el Gobierno nacional manifestara objeciones a su designación.

La candidatura obtuvo 44 votos afirmativos, con respaldo de legisladores del peronismo, sectores dialoguistas y el senador Francisco Paoltroni. En contra se pronunciaron 18 integrantes de La Libertad Avanza. Por su parte, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

No participaron de la votación los senadores Luis Juez, Alejandra Vigo, Mariano Recalde, Adán Bahl, Marcelo Lewandowski y María Florencia López.

Al fundamentar su abstención, Bullrich sostuvo que tenía una "objeción de conciencia" y señaló que "no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar". Además, remarcó que la evaluación del Senado debe centrarse en los antecedentes y méritos de los candidatos.

Previamente, la Cámara alta había aprobado en conjunto otros 73 pliegos judiciales, entre los que figuran postulantes vinculados a integrantes del Poder Judicial y del ámbito jurídico.

Debate por la inclusión del pliego

La incorporación del pliego de Michelli generó un debate en el recinto luego de que surgieran diferencias respecto del alcance de los nombramientos que serían tratados durante la sesión.

Desde el interbloque peronista, el senador José Mayans cuestionó que se modificaran los acuerdos alcanzados previamente en la reunión de Labor Parlamentaria y solicitó precisiones sobre la cantidad de pliegos que iban a ser incluidos en el temario.

Ante ese planteo, la vicepresidenta Victoria Villarruel indicó que originalmente se había mencionado el tratamiento de 50 pliegos, aunque antes del inicio de la sesión se sumaron otros expedientes.

La discusión derivó en un cuarto intermedio solicitado por Bullrich, que se extendió durante casi una hora. Finalmente, los bloques acordaron avanzar con el tratamiento de todos los pliegos que contaban con las condiciones reglamentarias para ser debatidos.

En cambio, quedaron pendientes las postulaciones de Alejandro Catania, Juan Galván Greenway y Juan Manuel Mejuto, cuyos expedientes continúan bajo análisis.

Los pliegos aprobados

Además de Michelli, el Senado avaló 73 designaciones para cubrir vacantes en distintos tribunales del país.

Entre los postulantes aprobados figuran Emilio Rosatti (hijo del presidente de la Corte Suprema), Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán.

También recibió acuerdo María Julia Sosa, secretaria judicial del juzgado a cargo de Julián Ercolini, así como el exfuncionario Jorge Djivaris, quien fue designado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

La nómina incluye además a Juan Pedro Guidici como juez de primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y a Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de San Martín.

Entre las restantes aprobaciones se encuentran las de Nicolás Pacilio y Pablo Wilk, propuesto para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de La Plata.