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Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

El presidente también vaticinó que el año próximo va a “pasar por arriba” a la oposición en las urnas

2 de junio 2026 · 21:34hs
Javier Milei brindó un discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Foto: Archivo / La Capital.

Javier Milei brindó un discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

El presidente Javier Milei advirtió este martes que en la previa a las elecciones del año próximo habrá "campañas negativas de los movimientos de izquierda para atacar la libertad y sembrar el miedo".

"Para atacar la libertad siembran el miedo, lo intentaron en 2023 y no tengo dudas de que lo intentarán el año próximo para que haya soluciones más colectivistas", sostuvo Milei al iniciar su discurso en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef).

Asimismo, Milei resaltó: "La inflación seguirá bajando, y eso ocurrió gracias al ajuste. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin plan Bonex. Nos empeñamos por cuidar las cuentas públicas. Hay que decirlo sin miedo: el año pasado intentaron un golpe de Estado y les salió mal".

El presidente y la oposición

"Quisieron sabotear el programa económico votando en contra del programa de equilibrio fiscal, intentaron siete juicios, trataron de hacer un caos en la calle y, con convivencia con periodistas y empresarios, intentaron voltear un programa que les trae progreso económico a los argentinos. Nos quieren seguir hundiendo, pero le ganamos por 17 puntos al siniestro kirchnerismo", completó el presidente.

También relacionó la baja de inflación con un eventual triunfo electoral el año próximo, al vaticinar: “A fin de 2026 va a estar mejor, a mitad de 2027 estará muchísimo mejor y en octubre los vamos a pasar por arriba y seguiremos impulsando las ideas de la libertad”.

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En esa línea, Milei aseveró: "En torno a la velocidad del ajuste, a la suba de la recaudación habrá baja de impuestos. Pero tiene una base alta para el Estado. La gente quiere seguros para cubrirse ante eventualidades".

"El Estado es un gran gestor de seguros. Esa idea la discutimos en profundidad en el gabinete ampliado. Una forma de atacar a las ideas de la libertad es sembrar el miedo, porque lo intentaron en 2023 y lo volverán a intentar el año próximo. Es parte de la lógica de asustar a la gente y que vaya a soluciones colectivistas", completó.

Milei y la película de Disney

También habló de "Monster Inc.", un filme de Disney. “El día en que les saquemos la careta a los monstruos colectivistas este país será grande nuevamente”, comentó.

La frase despertó algunos aplausos entre los presentes. Las expresiones a favor del discurso presidencial fueron muy escasas, como ocurrió cuando le tocó exponer en el Latin American Forum, en Parque Norte.

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