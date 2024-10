Kicillof encabezó un acto por el Día de la Lealtad: "Los mejores días siempre fueron con Cristina"

Día de la Lealtad: "Estamos para escribir el futuro"

Luego, se posicionó como nuevo líder del peronismo e hizo hincapié en que “esa historia continúa, está inconclusa y por eso estamos acá. Para escribirla”. Y remarcó: “Si alguno piensa que vinimos acá solo para recordar el pasado, se equivoca. Estamos para escribir el futuro”.

En la misma línea, Kicillof señaló que “es una época donde tenemos que estar con los brazos abiertos y los oídos atentos. Tenemos que escuchar”. Y agregó en un mensaje para propios y ajenos: “Seamos modestos. No estamos para dar clase, si no para entender”. Aunque aclaró: “Nunca me van a ver buscando divisiones”.

“Hay 1000 obras paradas por Milei en PBA. Vayan a reclamarle al Presidente, no al gobernador. Hay que definir de nuevo casta: basta de mentir, la casta no es el pueblo. Si querés perjudicar a la casta, fijate en la Casa Rosada, tus socios y tus amigos”, apuntó Kicillof contra el presidente. “Esto ya se hizo, se parece a la tablita de Martínez de Hoz. Y es el mismo ministro de Economía de Macri. Los mismos de siempre”, remató.

“El peronismo sufrió una gran derrota y está en un período de reflexión. No tengamos miedo, como dice Cristina. Acá no sobra nadie. Y en la discusión, somos todos iguales. Vamos a construir una síntesis superadora”, remarcó.

“No me interesa disputar ninguna interna”, expresó Kicillof, al tiempo que hizo hincapié en que “mi responsabilidad y mi mandato es conducir un gobierno y ofrecer un escudo a los bonaerenses ante lo que hace Milei”. Y agregó: “Sí quiero colaborar en la construcción de una alternativa superadora. La única pelea que me interesa es la pelea contra las políticas de Milei”.

Además, el gobernador bonaerense aseguró que “los mejores días siempre fueron con Cristina” y señalar que “mi opinión es muy sencilla: unidad, unidad y unidad”. Por último, ante una multitud que cantaba “Axel Presidente”, sentenció: “No es momento de candidaturas, falta mucho”.