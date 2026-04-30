Causa Cuadernos: José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Kirchner

El exsecretario de Obras Públicas nacional, considerado una pieza clave del caso, declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nº 7

El exsecretario de Obras Públicas José López aseguró este jueves que nunca integró “una asociación ilícita” en su declaración ante Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 7, en el marco de juicio por la denominada causa Cuadernos.

A su vez, despegó a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido de la misma figura: “No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto” .

"Nunca vi a Cristina como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a De Vido”, resaltó López en su declaración ante el tribunal.

El rol de José López

López, quien fue funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es el acusado que más compromete a la expresidenta ya que es una pieza clave en el caso: actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado arrepentido, confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores.

Su figura tomó estado público cuando fue detenido en 2016, mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una "reparación integral" para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción que figura en el expediente como uno de los arrepentidos y que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esa etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y exfuncionarios y allegados de los principales acusados, incluyendo a Miriam Quiroga, la exsecretaria de Néstor Kirchner.