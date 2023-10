La mirada de los referentes de Unidos para Cambiar Santa Fe en pos de lograr la convivencia en la Legislatura

Corral

"Está claro que vamos a ser el bloque oficialista, por lo tanto lo primero que hay que hacer es ponerse el chip de ayudar al gobierno a llevar adelante sus propuestas de campañas que fueron muy especificas y claras. Los consensos van por ahí, lograr las cosas que nos hemos comprometido en la campaña con respecto a la seguridad, educación, y obra pública", dijo José Corral a UNO Santa Fe.

"No hay dudas que Unidos es una alianza de partidos y por lo tanto tiene una composición plural. A su vez el propio resultado de las elecciones primarias refuerza esa diversidad, porque hubo cuatro listas que incorporaron legisladores", agregó.

El exintendente de Santa Fe consideró que "obviamente va a haber bloques distintos y seguro una coordinación de esos bloques para llevar adelante la gestión legislativa".

Por su parte, Dionisio Scarpin aseguró que se imagina la convivencia "de la misma forma como se construyó la coalición. Para construir Unidos se necesitó mucho tiempo, sanas discusiones. En definitiva primó el objetivo de ganar la provincia y gobernar bien. Esos dos conceptos son importantes para garantizar la unidad dentro de las cámaras de Diputados y Senadores".

"Obviamente que depende de la apertura que tenga quien lidera esta coalición, que es Maxi Pullaro. Hasta ahora la ha demostrado posprimarias y poselecciones, dialogó con absolutamente todos y eso es muy importante", destacó.

"No se habló aún, pero me imagino que habrá interbloques atendiendo a que hubo cuatro listas mayoritarias que en definitiva convivimos muy bien posprimarias. Si bien es cierto que todavía no nos hemos juntado, y muchos de nosotros nos metimos en la campaña nacional, en estos días los diálogos se irán haciendo más intensos y va a ir quedando más claro cómo va a ser", concluyó el senador nacional que se mudará a la Legislatura santafesina.

Rubén Galassi, quien integra el espacio liderado por Antonio Bonfatti aseguró no tener "ninguna duda" de que Unidos formará "un bloque son subbloques, no veo ninguna dificultad".

"Deberemos avanzar en una agenda legislativa que responda a las necesidades del Poder Ejecutivo que hará muchos cambios. Y también agenda legislativa que se materialice en leyes, estos últimos años hubo muchas medias sanciones cruzadas que después la que no se originó en una cámara muere en al otra y es totalmente improductivo y poco beneficioso para la ciudadanía", criticó.

"Unidos va a tener un bloque con un funcionamiento aceitado y dinámico, y coordinado con el Senado para que las leyes entren en vigencia, porque no alcanza con media sanción", sentenció.

Cabe aclarar que, pese a los intentos de UNO Santa Fe por contactarse con el sector de Clara García, desde ese espacio eligieron no brindar declaraciones al respecto.

