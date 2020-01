El jefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, firmó una resolución que autoriza a los efectivos policiales a llevar “cartucho en recámara”; o sea, listo para ser disparado. De esta manera, se deja sin efecto una disposición del año 1998. Argumentó que la medida se toma a causa de la ola de violencia que se profundizó en los últimos días en las ciudades de Santa Fe y Rosario. Desde la Secretaría de Derechos Humanos, salieron al cruce.

La titular del área, Lucila Puyol, expresó a través de sus redes sociales: "Como dijo el Presidente, la mano dura no sirve y no resuelve los problemas de seguridad. Llevar una bala en la recámara no garantiza la seguridad de la policía menos de la población, al contrario, la pone en riesgo". Así, se evidencian las tensiones frente a las decisiones políticas de un mismo gobierno.

Cabe destacar que el texto firmado por Sarnaglia sostiene: “Atento a las actuales situaciones de inseguridad reinante y de violencia inusitada en todo el territorio provincial, queriéndose resguardar la seguridad de toda la población santafesina y de todo el personal policial actuante”. Además, se aclara que "debe ser el cartucho provisto oficialmente por la Policía de la Provincia de Santa Fe".

En el segundo artículo, el jefe de la Policía instruye "a todo el personal policial, a que según la situación policial en la que se proceda y los criterios de seguridad e integridad física propia y de terceros que se deba adoptar, se habilite a dilucidar la posibilidad de poseer cartucho en recámara".