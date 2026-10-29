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Luis Caputo, en Rosario: "Con el Rigi, no habrá problema con el tipo de cambio por años"

El ministro de Economía de la Nación participó en la Ronda de Negocios Rigi en La Fluvial de Roasario. Estuvo junto a Karina Milei y Diego Santilli

29 de octubre 2026 · 15:01hs
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Luis Caputo en la Ronda Rigi. Este año se generarán inversiones por 7.000 millones de dólares

Foto: La Capital / Virginia Benedetto

Luis Caputo en la Ronda Rigi. "Este año se generarán inversiones por 7.000 millones de dólares", dijo el ministro de Economía en Rosario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó que el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Rigi) "es un modelo federal" con proyectos en 20 de 24 provincias", que la curva de inversiones de los proyectos en ese marco garantiza que "no habrá problema con el tipo de cambio por muchos años".

Caputo llegó a Rosario junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, para participar de la Ronda de Negocios Rigi que se lleva adelante en La Fluvial de la ciudad de Rosario

"Entre los 2.500 empresarios inscriptos hay muchísimos, incluso de provincias que no admitieron al Rigi, como Buenos Aires", destacó el titular de Economía. El funcionario nacional señaló que hay "210 mil millones de dólares en inversiones comprometidas en el marco del Rigi, con 48 proyectos presentados y 30 aprobados".

Qué tipo de inversiones generará el Rigi

Caputo también indicó que en 2026 "se generarán inversiones por 7.000 millones de dólares" y destacó que los proyectos en marcha traccionan a 1.794 proveedores locales, el 90 por ciento del total".

Además, adelantó que en 2030, "los proyectos Rigi de energía y minería exportarán por 55 mil millones de dólares. Con estas medidas se resolverá el problema crónico del faltante de divisas en el país".

"No solo haciendo las cosas bien vamos a converger a una inflación internacional, no teniendo déficit y dándole independencia al Banco Central, en la Argentina siempre estuvo presente el problema del tipo de cambio. Estas inversiones garantizan que la Argentina no volverá a tener problemas de tipo de cambio. Hay que hacer un click. Siempre nos hicieron creer lo de la restricción externa, de que en el país faltaban dólares. No faltaban dólares, en la Argentina se castigaba a los sectores que tenían mayores ventajas comparativas y que son los generadores de dólares".

Luis Caputo RIGI Rosario economía

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