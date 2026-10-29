Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing todavía le debe al Tate el 30% de la venta del mediocampista a Gremio y crece la preocupación en Avellaneda.

La disputa económica entre Unión y Racing por la transferencia de Juan Nardoni sigue sin resolverse y suma preocupación en Avellaneda. Pese a los ingresos que generó la venta del volante a Gremio de Brasil, el club bonaerense aún no abonó el porcentaje que reclama la institución santafesina, que ya recurrió a la vía formal para intentar cobrar el dinero pendiente.

Unión avanzó ante la AFA y Racing mira de reojo al TAS

De acuerdo con la información difundida por Diez en Deportes en LT10, en Racing existe inquietud ante la posibilidad de que el reclamo de Unión llegue al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Una eventual resolución adversa podría derivar en la obligación de afrontar el pago de la deuda, lo que representaría un nuevo problema para las finanzas de la Academia.

La conducción rojiblanca, encabezada por Luis Spahn, sostiene que el 30% de la operación le corresponde a Unión según lo acordado entre las instituciones. Después de varias conversaciones sin resultados concretos, el club santafesino decidió presentar su reclamo ante el Tribunal de Faltas de la AFA, organismo que todavía debe resolver el expediente.

El planteo busca que Racing cumpla con el compromiso económico asumido por la transferencia de Nardoni. Mientras no haya una respuesta satisfactoria, la posibilidad de avanzar hacia otras instancias permanece como una alternativa para el Tate.

La explicación de Racing por la falta de pago

En medio de la disputa, desde Avellaneda argumentan que atraviesan dificultades financieras y describen el escenario con una frase contundente: “Está rota la cadena de pago”.

Sin embargo, esa explicación no modificó la postura de Unión, que mantiene su reclamo para percibir el dinero que considera propio. La dirigencia santafesina espera una solución concreta, mientras analiza los pasos a seguir si la vía institucional no permite destrabar el conflicto.

Por ahora, el expediente continúa pendiente de resolución en el ámbito de la AFA. La posibilidad de que el caso llegue al TAS añade presión a una negociación que no encuentra salida y que podría tener consecuencias económicas mayores para Racing si la disputa avanza hacia un tribunal internacional.