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Crimen de Jeremías Monzón: la menor será juzgada por un tribunal especializado en materia penal juvenil y su madre, por un jurado popular

El juez Héctor Aiello rechazó el juicio por jurados para la adolescente acusada por el homicidio del joven de 15 años. El fiscal Francisco Cecchini confirmó que las acusaciones se debatirán por separado y que la Fiscalía analiza apelar la decisión.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2026 · 15:42hs
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Crimen de Jeremías Monzón. La menor acusada será juzgada por tribunal técnico.

Crimen de Jeremías Monzón. La menor acusada será juzgada por tribunal técnico.

La causa por el homicidio de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025, tendrá dos debates judiciales separados. La decisión se tomó este jueves, durante una extensa audiencia en la que el juez Héctor Aiello resolvió que la imputada menor de edad sea juzgada por un tribunal técnico y no mediante un juicio por jurados.

El fiscal Francisco Cecchini, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), explicó que la resolución respondió a un planteo de la defensa de la adolescente y que el magistrado dispuso desdoblar las acusaciones para que cada imputada sea juzgada bajo una modalidad diferente.

“Fue una audiencia larga donde hubo diferentes planteos de las partes. Las dos imputadas tuvieron cada una su representación, en ambos casos con la defensa pública, y los planteos fueron diferentes”, señaló Cecchini al salir del recinto.

La resolución establece que la acusada menor de edad será juzgada por un tribunal técnico especializado en materia penal juvenil, mientras que la mujer adulta, también imputada en la causa, será sometida a un juicio por jurados.

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Cómo serán los juicios por el crimen de Jeremías Monzón

Durante la audiencia, las defensas presentaron planteos diferentes. La representación de la mujer adulta solicitó su sobreseimiento, al cuestionar la existencia de elementos suficientes para avanzar hacia el juicio, y también objetó la competencia del tribunal.

Por su parte, la defensa de la adolescente pidió que no fuera juzgada por un jurado popular. El juez hizo lugar a ese planteo y rechazó la posibilidad de que la menor de edad sea sometida a esa modalidad de juicio.

Cecchini explicó los alcances de la resolución: “El juez resolvió hacer lugar al pedido de que el juicio de la menor de edad se haga por un tribunal técnico, es decir, no por jurados”.

El fiscal también señaló que el magistrado rechazó los planteos vinculados con la realización de un juicio por jurados para la adolescente y que la decisión se sustentó en distintos argumentos expuestos durante la audiencia.

Consultado sobre las consecuencias procesales, confirmó que el fallo establece la separación de los debates: “Esta resolución lo plantea de ese modo. Dice que hay que desdoblar las acusaciones y poder llevar adelante dos juicios diferentes: uno por juez técnico de menores y el otro por jurado de mayores”.

La Fiscalía analiza si apela la decisión

Tras la resolución, el Ministerio Público de la Acusación deberá definir si acepta lo dispuesto por el juez o presenta una impugnación.

Cecchini aclaró que la Fiscalía todavía analiza los pasos a seguir junto con su equipo de trabajo y que la decisión dependerá de la estrategia que consideren más adecuada para sostener la acusación.

“Nosotros todavía tenemos que analizar si la vamos a consentir o si la vamos a apelar”, explicó el funcionario, quien señaló que el análisis incluye evaluar la posición del organismo frente al caso y la mejor manera de llevar adelante la pretensión punitiva.

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De este modo, la definición sobre una eventual apelación será uno de los próximos pasos relevantes para determinar cómo continuará el proceso judicial.

El acompañamiento a la familia de Jeremías

El fiscal también se refirió al impacto emocional que las audiencias generan en los familiares y allegados de Jeremías Monzón, quienes deben atravesar nuevamente instancias judiciales vinculadas con el crimen.

“Por supuesto que cada vez que venimos acá es revivir una situación muy dolorosa, pero ellos conviven con eso todos los días y tratamos de que estos espacios sean lo menos revictimizantes posibles para ellos”, expresó Cecchini.

Mientras la Fiscalía analiza si cuestionará la resolución, la causa avanza hacia un esquema con dos debates separados: uno ante un tribunal técnico para la adolescente imputada y otro por jurados para la acusada adulta. La decisión judicial modificó así la organización del proceso, aunque todavía resta conocer si será apelada por el Ministerio Público de la Acusación.

Jeremías Monzón crimen menor juicio por jurados
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