Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

En la ciudad de Rosario se lanzó oficialmente la primera jornada decisiva del interuniones litoraleño que se desarrollará el próximo 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia.

En el auditorio del Banco Macro en la ciudad de Rosario, se realizó la presentación oficial de las semifinales del Torneo Regional del Litoral que se disputarán el próximo sábado 7 de noviembre en el Hipódromo Independencia, lugar en el que a principios de año utilizó Capibaras XV para afrontar el Súper Rugby Américas. También fueron presentados los cruces de la segunda división que se desarrollarán en la ciudad de Esperanza y Santa Fe. La empresa Santa Fe Producciones tendrá a su cargo la realización general del histórico momento para el certamen litoraleño.

Lanzaron las finales del Regional del Litoral

En pleno centro rosarino, se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento de la semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026 que tendrá en juego la copa Macro. El cónclave reunió a las autoridades de la Unión Santafesina, la Unión de Rugby de Rosario y la Unión Entrerriana, junto a organizadores y capitanes de los equipos clasificados tanto para los cruces de primera división como del segundo estamento.

Se encontraban presentes en el auditorio del Banco Macro, el contador Enrique Patrizi, presidente de la Unión Santafesina; Martín Vergara, de la Unión de Rugby de Rosario; Alejandro García Orsetti, presidente del comité ejecutivo del Regional; Carlos Fertonani, CEO de Rugby Litoral y Santa Fe Producciones; Pablo Cáceres, gerente del Banco Macro; Mauricio Catera, secretario de la URR; Alejandra Mattheus, de la secretaría de deportes y turismo de Rosario.

También asistieron los jugadores Alejo Pereira Tauzy (Jockey Club), Martín Pellegrino (Duendes), Santiago Quirelli (Santa Fe Rugby) y Tomás Ferreyra (Estudiantes). En tanto, por las semifinales de Segunda División dijeron presente Bautista Grenón (Alma Juniors), Ramiro Santangelo (Logaritmo), Mateo Carughi (Universitario de Santa Fe) y Benjamín Acosta (CRAR).

Los protagonistas de las semifinales del TRL

El próximo sábado 7 de noviembre la primera jornada se disputará en el Hipódromo de Rosario. Gentileza Franco Perego

"Siempre es un objetivo del equipo estar en semifinales, así que sea primero, segundo, tercero o cuarto vale igual. Construimos un buen grupo durante todo el año, tenemos nuestra virtudes, pero siempre tenemos algunas cositas que ajustar. Tenemos estas dos semanas para terminar de ultimar detalles y llegar al partido con Duendes de la mejor manera" expresó Santiago Quirelli.

El capitán de Santa Fe Rugby subrayó que "el año pasado sí tuvimos varios lesionados, pero este año mejoramos en ese sentido. Por lo que estamos bien, tranquilos, preparándonos para un partido que será duro y ante un rival que siempre es complicado. Esta semana se pasa con mayor tranquilidad, pero ya la que viene con un poquito más de ansiedad, pero en líneas generales estamos más que bien".

El capitán de Duendes Martin Pellegrino manifestó que "estar en semifinales era el objetivo que nos propusimos a principios de año. Estar entre los cuatro equipos que llega a esta instancia es siempre el foco que tiene Duendes y lo supimos conseguir. Tuvimos la suerte de clasificar primeros que no es poca cosa, y es un poco el reflejo de todo el laburo que se hace en el club".

Los jugadores de los equipos semifinalistas de Primera y Segunda del interuniones litoraleño. Gentileza Franco Perego

El referente verdulero sostuvo que "estamos muy ansiosos pero disfrutando esta semana, puliendo detalles para lo que viene. La cancha del Hipódromo la conocemos, no es una dificultad, igual hay que tomar las precauciones porque no es la misma superficie que un campo de juego convencional. Santa Fe es un gran rival, somos dos equipos que conocemos mucho, y por eso digo que va a ser un partido chivisimo".

El capitán del Jockey rosarino, Alejo Pereira Tauzy, manifestó que "fue un año duro, no se si el arranque del año fue tan malo, pero estamos muy contentos de poder participar nuevamente en las semifinales. Laburamos mucho para llegar acá. Nos fuimos acomodando, desarrollando muchos jugadores, eso es algo para destacar y después los resultados terminaron viniendo sólos".

Tomás Ferreyra, capitán del CAE, consideró que "el objetivo era volver a competir con los mejores, y llegar a esta instancia nos pone muy contentos. En el club hemos pasado por muchas situaciones amargas, pero nos supimos reponer, y llegar a poder clasificar a este momento del torneo, lo cual creo que es doble mérito".

Por su parte, Mateo Carughi, referente de Universitario de Santa Fe explicó que "es una alegría muy grande poder jugar esta instancia del torneo. Esto es el fruto del gran trabajo que se ha hecho en todo el club. Después de un tiempo no está tocando disfrutar una instancia de esta magnitud, para varios de nosotros es algo nuevo, pero estamos tranquilos, y esperamos disfrutar este momento del club".

Bautista Grenón, referente de Alma Juniors de Esperanza, consignó que "para el club es algo soñado, se buscó mucho, y nos preparamos mucho. Para ello se trabajó mucho, era la meta que nos propusimos a principio de año. Es una sensación increíble, los chicos están todos entusiasmados, jugar esta instancia, comenzar de local es algo más que nos suma para poder hacer bien las cosas ante Logaritmo".

Más detalles de las semifinales del Regional

El sábado 7 de noviembre, en primer turno, a las 15.30, Jockey Club de Rosario jugará con Estudiantes de Paraná. A continuación, a las 17.45, jugarán Duendes con Santa Fe Rugby Club. En la presente temporada el conjunto de Sauce Viejo, ganó tanto en el partido de ida como en la revancha. En la 4ª fecha, se impuso en Las Delicias 28-17 (0-4) y en la capital provincial, en el marco de la 13ª fecha, por un ajustado 34-33 (5-2).

Los ganadores de ambos partidos jugarán la final el próximo 14 de noviembre, a las 21 horas, cotejo que será televisado por la señal DSport. Las entradas ya se encuentran a la venta en los clubes finalistas , en las uniones del TRL y en Ticketway.com.ar. El abono tiene un costo de $38.000 + costo servicio y cada fecha $ 23.000 + costo de servicio.

En cuanto a Segunda División, el sábado 7 de noviembre, en la ciudad de Esperanza, Alma Juniors será anfitrión de Logaritmo, y en barrio Las Delicias de nuestra capital, Universitario de Santa Fe se medirá con CRAR de Rafaela.