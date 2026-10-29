Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Este viernes, desde las 21, Unión volverá a cruzarse con Comunicaciones en un partido que recupera una rivalidad construida a lo largo de diferentes categorías

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 14:57hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Este viernes, desde las 21, Unión volverá a cruzarse con Comunicaciones en un partido que recupera una rivalidad construida a lo largo de diferentes categorías. Entre el exTNA, la Liga Argentina y la Liga Nacional, ambos acumulan 15 enfrentamientos oficiales, con antecedentes que dejaron huella en sus respectivas historias.

Uno de los capítulos más importantes se escribió en la máxima categoría, donde coincidieron durante tres temporadas. El antecedente más reciente tuvo lugar en el estadio Ángel Malvicino, el 15 de mayo de 2024, cuando el conjunto santafesino se impuso por 83-70. Aquella victoria tuvo un valor especial para el Tatengue, ya que le permitió asegurar su continuidad en la Liga Nacional bajo la conducción de Maximiliano Seigorman.

En ese encuentro sobresalió Ignacio Alessio, autor de 18 puntos y siete rebotes, en una noche determinante para el local. Entre los integrantes del banco rojiblanco estuvieron Martín Gómez y Facundo Chamorro, quienes actualmente forman parte del plantel. Del otro lado, Marcos Panozzo defendía los colores de Comunicaciones antes de regresar esta temporada, luego de su paso por Central Entrerriano. Además, el equipo correntino era dirigido por Hernán Ferrero, hoy entrenador de Colón de San Justo en la Asociación Santafesina de Básquet.

Un recuerdo imborrable en la lucha por el ascenso

Para encontrar el último cruce entre ambos en la segunda categoría hay que retroceder hasta la temporada 2016/17. En aquella oportunidad, Comunicaciones se quedó con un duelo ajustadísimo ante Unión, al imponerse por 73-71 en el cierre de las semifinales de la Conferencia Norte.

Ese triunfo resultó clave para el conjunto de Mercedes, que posteriormente consiguió el ascenso a la máxima división del básquet nacional. Así, el nuevo enfrentamiento no solo pondrá en juego dos puntos importantes, sino que también reavivará una historia compartida entre dos instituciones que ya protagonizaron partidos trascendentes en distintos momentos de sus caminos deportivos.

Unión ante Comunicaciones (Liga Nacional)

1-(V) Comunicaciones 67-88 (16/1/22)

2-(L) Comunicaciones 103-98 (7/2/22)

3-(V) Comunicaciones 87-89 (11/1/23)

4-(L) Comunicaciones 78-96 (10/2/23)

5-(V) Comunicaciones 78-71 (9/12/23)

6-(L) Comunicaciones 83-70 (15/5/24)

Unión ante Comunicaciones (Liga Argentina)

1-(V) Comunicaciones 91-68 (Ferguson 22) – 2015/16

2-(L) Comunicaciones 79-59 (Kelly 14) – 2015/16

3-(V) Comunicaciones 70-93 (Podesta 21) – 2016/17

4-(L) Comunicaciones 75-83 (Barovero 20) – 2016/17

5-(V) Comunicaciones 81-89 (Isola 20) – 2016/17

6-(V) Comunicaciones 80-85 (63 y 74) (Barovero 19) – 2016/17

7-(L) Comunicaciones 81-74 (Barovero 17) – 2016/17

8-(L) Comunicaciones 80-78 (Barovero 21) – 2016/17

9-(V) Comunicaciones 71-73 (Barovero 18) – 2016/17

Unión Comunicaciones Liga Argentina
Noticias relacionadas
liga proximo: union barrio a almagro y se metio en los cuartos de final

Liga Próximo: Unión barrió a Almagro y se metió en los cuartos de final

la otra necesaria mision de union: sacarle el invicto de local a newells

La otra necesaria misión de Unión: sacarle el invicto de local a Newell's

el cacique medina cuestiono el arbitraje tras la derrota de estudiantes ante union

El Cacique Medina cuestionó el arbitraje tras la derrota de Estudiantes ante Unión

union gano en la cancha, pero la comision directiva quedo en el centro de las criticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Lo último

Santa Fe busca ser la salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: Queremos generar un hub logístico, dijo Pullaro

Santa Fe busca ser la salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: "Queremos generar un hub logístico", dijo Pullaro

Se viene un Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Se viene un Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Ronda de Negocios Rigi de Rosario: Pullaro reclamó bajar los costos industriales para impulsar el crecimiento y el empleo

Ronda de Negocios Rigi de Rosario: Pullaro reclamó bajar los costos industriales para impulsar el crecimiento y el empleo

Último Momento
Santa Fe busca ser la salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: Queremos generar un hub logístico, dijo Pullaro

Santa Fe busca ser la salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: "Queremos generar un hub logístico", dijo Pullaro

Se viene un Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Se viene un Superclásico con riesgo de chaparrones y tormentas

Ronda de Negocios Rigi de Rosario: Pullaro reclamó bajar los costos industriales para impulsar el crecimiento y el empleo

Ronda de Negocios Rigi de Rosario: Pullaro reclamó bajar los costos industriales para impulsar el crecimiento y el empleo

Luis Caputo: Con el Rigi, no habrá problema con el tipo de cambio por años

Luis Caputo: "Con el Rigi, no habrá problema con el tipo de cambio por años"

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: Es un win-win, ganan la mineras y las pymes

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: "Es un win-win, ganan la mineras y las pymes"

Ovación
Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Se presentaron las semifinales del Torneo Regional del Litoral 2026

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Racing se inquieta por la deuda con Unión y teme que el reclamo por Nardoni llegue al TAS

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026