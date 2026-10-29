Unión vuelve a medirse con Comunicaciones en un duelo cargado de historia

Este viernes, desde las 21, Unión volverá a cruzarse con Comunicaciones en un partido que recupera una rivalidad construida a lo largo de diferentes categorías

Este viernes, desde las 21, Unión volverá a cruzarse con Comunicaciones en un partido que recupera una rivalidad construida a lo largo de diferentes categorías. Entre el exTNA, la Liga Argentina y la Liga Nacional, ambos acumulan 15 enfrentamientos oficiales, con antecedentes que dejaron huella en sus respectivas historias.

Uno de los capítulos más importantes se escribió en la máxima categoría, donde coincidieron durante tres temporadas. El antecedente más reciente tuvo lugar en el estadio Ángel Malvicino, el 15 de mayo de 2024, cuando el conjunto santafesino se impuso por 83-70. Aquella victoria tuvo un valor especial para el Tatengue, ya que le permitió asegurar su continuidad en la Liga Nacional bajo la conducción de Maximiliano Seigorman.

En ese encuentro sobresalió Ignacio Alessio, autor de 18 puntos y siete rebotes, en una noche determinante para el local. Entre los integrantes del banco rojiblanco estuvieron Martín Gómez y Facundo Chamorro, quienes actualmente forman parte del plantel. Del otro lado, Marcos Panozzo defendía los colores de Comunicaciones antes de regresar esta temporada, luego de su paso por Central Entrerriano. Además, el equipo correntino era dirigido por Hernán Ferrero, hoy entrenador de Colón de San Justo en la Asociación Santafesina de Básquet.

Prensa Unión

Un recuerdo imborrable en la lucha por el ascenso

Para encontrar el último cruce entre ambos en la segunda categoría hay que retroceder hasta la temporada 2016/17. En aquella oportunidad, Comunicaciones se quedó con un duelo ajustadísimo ante Unión, al imponerse por 73-71 en el cierre de las semifinales de la Conferencia Norte.

Ese triunfo resultó clave para el conjunto de Mercedes, que posteriormente consiguió el ascenso a la máxima división del básquet nacional. Así, el nuevo enfrentamiento no solo pondrá en juego dos puntos importantes, sino que también reavivará una historia compartida entre dos instituciones que ya protagonizaron partidos trascendentes en distintos momentos de sus caminos deportivos.

Unión ante Comunicaciones (Liga Nacional)

1-(V) Comunicaciones 67-88 (16/1/22)

2-(L) Comunicaciones 103-98 (7/2/22)

3-(V) Comunicaciones 87-89 (11/1/23)

4-(L) Comunicaciones 78-96 (10/2/23)

5-(V) Comunicaciones 78-71 (9/12/23)

6-(L) Comunicaciones 83-70 (15/5/24)

Unión ante Comunicaciones (Liga Argentina)

1-(V) Comunicaciones 91-68 (Ferguson 22) – 2015/16

2-(L) Comunicaciones 79-59 (Kelly 14) – 2015/16

3-(V) Comunicaciones 70-93 (Podesta 21) – 2016/17

4-(L) Comunicaciones 75-83 (Barovero 20) – 2016/17

5-(V) Comunicaciones 81-89 (Isola 20) – 2016/17

6-(V) Comunicaciones 80-85 (63 y 74) (Barovero 19) – 2016/17

7-(L) Comunicaciones 81-74 (Barovero 17) – 2016/17

8-(L) Comunicaciones 80-78 (Barovero 21) – 2016/17

9-(V) Comunicaciones 71-73 (Barovero 18) – 2016/17