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Colón: Facundo Castet sería preservado pensando en el Reducido

El lateral izquierdo arrastra una molestia muscular, pero además sufrió un traumatismo intercostal y por ese motivo no estaría ante Defensores de Belgrano

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 11:31hs
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Facundo Castet arrastra una molestia muscular y un traumatismo intercostal.

Prensa Colón

Facundo Castet arrastra una molestia muscular y un traumatismo intercostal.

En la práctica de fútbol que dispuso este miércoles Iván Delfino, el DT de Colón implementó dos variantes en relación al equipo que arrancó el partido con Ciudad de Bolívar.

Castet no sería titular ante Defensores de Belgrano

Y ambas fueron obligadas, pero una de ellas llamó la atención, dado que Facundo Castet había completado los 90' y no se había informado respecto a ningún inconveniente físico.

Pero luego de su ausencia en el ensayo futbolístico, se dio a conocer que el lateral izquierdo padece un traumatismo intercostal producto de un pelotazo.

No obstante, ese no sería el único problema físico que padece Castet, dado que también viene arrastrando desde hace un tiempo una contractura en la zona del isquiotibial.

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Por lo cual, el futbolista no está en su plenitud física y es por ello, que de cara a la última fecha, no sería titular frente a Defensores de Belgrano y su lugar lo ocuparía Sebastián Olmedo.

Si el sábado Colón jugara un partido definitorio, está claro que Castet sería de la partida, pero pensando en lo que viene, la idea sería no arriesgarlo.

Por ello y si bien restan dos días para el choque ante el Dragón, la realidad indica que Olmedo sería el lateral izquierdo y que Castet volvería a la formación titular para jugar el Reducido.

Colón Facundo Castet Reducido
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