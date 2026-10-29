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Sanjustino festejó en el clásico de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

En el Coloso del Oeste, Sanjustino superó a Colón (SJ) por 2 a 1, mientras que por la 9° fecha del Clausra de Primera A liguista, Las Flores descendió tras caer de local con Sportivo Guadalupe.

Ovación

Por Ovación

29 de octubre 2026 · 08:56hs
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Sanjustino y Colón de San Justo le brindaron un emotivo reconocimiento a Lautaro Fagioli.  

Sanjustino y Colón de San Justo le brindaron un emotivo reconocimiento a Lautaro Fagioli.

 

La acción en la competencia principal de la Liga Santafesina tuvo su continuidad con la puesta en marcha de la 10° fecha del Clausura Lautaro Fagioli que registró la victoria de Sanjustino por 2 a 1 sobre Colón de San Justo en el clásico del Portón del Norte, aunque ambos mantienen en el liderazgo en sus respectivas zonas, y el próximo fin de semana se volverán a ver las caras por el Regional Amateur.

También se completó la 9° fecha del Clausura con la disputa de tres encuentros que se sumó a los cinco concretados el martes por la noche. La victoria de Sportivo Guadalupe sobre Las Flores provocó el descenso del conjunto naranja, mientras que en el predio Nery Pumpido, Academia igualó con Ciclón Norte que mantiene su plaza en Primera A, y en el parque del Sur, El Quillá y Unión no se sacaron diferencias y terminaron empatados sin goles.

Intensa actividad en el Clausura Lautaro Fagioli

En el adelanto de la 10° fecha del certamen Clausura de Primera A, en el Coloso del Oeste, Sanjustino derrotó a su clásico rival por 2 a 1 bajo el arbitraje de Maximiliano Manduca. El Matador volvió al triunfo luego de dos derrotas consecutivas por Liga Santafesina, lo hizo ante su clásico rival, con goles de Franco Cabrera tras una jugada asociada de primer nivel.

En el complemento, Agustín Jara cambió por gol un penal que dinamitó una noche cargada de violencia y pierna fuerte por parte de ambos contendientes, aunque la visita llegó al descuento en el minuto final del adicionado a través de Osvaldo Arroyo. Esta victoria los deja ambos elencos del Portón del Norte punteros de sus respectivas zonas. El próximo cruce entre ambos será el próximo sábado por la tarde en el Mercedes Alesso de Bieler por el partido de vuelta de los cuartos de final del Regional Amateur.

&nbsp;El Matador festej&oacute; la gran victoria conseguida frente a Col&oacute;n de San Justo por 2 a 1.

El Matador festejó la gran victoria conseguida frente a Colón de San Justo por 2 a 1.

Es importante destacar que previo al comienzo del partido clásico se llevó a cabo un sentido y merecido homenaje a la memoria del canterano Lautaro Fagioli, donde posaron ambos conjuntos en una foto más que emotiva, en una imágen totalmente alejada de lo que ocurrió al final del partido donde las acciones se tornaron muy picantes.

También se completó la novena fecha de la competición con tres cotejos. En la Zona A, en el estadio Alberto Garau, Sportivo Guadalupe se impuso a Las Flores II por 4 a 2 bajo el arbitraje de Tomás Enriquez. Para el conjunto del Flaco Tobaldo los goles fueron cosechados por Agustín Palombarini, Leandro Coco Ledesma y dos de Tobías Fernández, mientras que para los anfitriones los dos los concretó Rodrigo González. Es importante señalar que con esta derrota se produjo el descenso del cuadro naranja del populoso barrio del norte de la capital provincial.

En cuanto a la Zona B, en el estadio Mono Roteta, con el arbitraje de Gastón Freyre, Náutico El Quillá empató 0 a 0 con Unión de Santa Fe. En el Tiburón fue expulsado Joaquín Felizia, mientras que Leandro Puig marró un penal. Además, en el predio Nery Pumpido, Academia Cabrera igualó 1 a 1 con Ciclón Norte de Cayastá bajo el control de Nicolás Mottier. El gol para la Academia lo hizo Tomás García y para el costero Franco Mangold.

Síntesis: Sanjustino 2- Colón de San Justo 1

Sanjustino: Franco Capello; Pablo Barbero, Agustín Pereyra, Diego Babón, Maximiliano Truchet, Nahuel Ortigoza, Nehemías González, Federico Aguilera, Franco Cabrera, Matías Ayala Vera y Facundo Curuchet. DT: Marcelo Molina. Suplentes: Cristian Reginelli, Lautaro Oggier, Santiago Peralta, Ramiro Gorosito, Alejo Macellari, Agustín Jara y Matías Benegas.

Colón de San Justo: Ezequiel Álvarez; Tomás Baroni, Axel González, Genaro Peresutti, Maximiliano Melgratti, Francisco Ortega, Alexis Palacios, Brian Minotti, Diego Pariani, Osvaldo Arroyo y Nahuel Blanco. DT. Mauricio Chiementín.

Suplentes: Facundo Velázquez, Mauricio Del Giúdice, Ismael Quilez, Matías Fantín, Junior Anturre, Guido Rancez, Maximiliano Osurak.

Goles: Pt: 11´ Franco Cabrera (SJ); St: 38´ Agustín Jara de penal (SJ), 49´ Osvaldo Arroyo (CSJ).

Expulsados: St: Maximiliano Osurak (CSJ), Tomás Baroni (CSJ).

Cancha: estadio Coloso del Oeste (SJ)

En el Mono Roteta, El Quill&aacute; y Uni&oacute;n no se sacaron diferencias y empataron sin goles.

En el Mono Roteta, El Quillá y Unión no se sacaron diferencias y empataron sin goles.

Árbitro: Maximiliano Manduca

-Resultados (9° fecha):

-Zona A:

Universidad del Litoral 2- Colón 1

Independiente 4- Juventud Unida 2

Newell´s 0- Ateneo Inmaculada 3

Gimnasia y Esgrima 0- Cosmos 0

Colón de San Justo 1- Nobleza 1

-Zona B:

Deportivo Santa Rosa 0- Ciclón Racing 4

Nacional 1- La Salle Jobson 2 (suspendido)

Sanjustino 0- La Perla 2

Cicl&oacute;n Norte de Cayast&aacute; igual&oacute; con Academia y festej&oacute; el haberse salvado del descenso.

Ciclón Norte de Cayastá igualó con Academia y festejó el haberse salvado del descenso.

-Posiciones:

*Zona A: Colón de San Justo 18, Juventud Unida 17, Universidad del Litoral 15; Nobleza de Recreo, Ateneo Inmaculada y Colón de Santa Fe 13; Cosmos 10, Independiente 8, Newells y Sportivo Guadalupe 7, Las Flores II 2.

*Zona B: Sanjustino 20, El Quillá 19, Ciclón Racing 15, Unión 14, La Salle Jobson 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 12, La Perla del Oeste 11, Academia Cabrera 8, Nacional y Deportivo Santa Rosa 7.

-Promedios: Deportivo Santa Rosa 0.400 (descendido), Las Flores II 0.700 (descendido), Newell´s 0.947, Academia Cabrera 1.097, Nobleza de Recreo 1.108, Nacional 1.148, Ciclón Norte de Cayastá 1.160, Cosmos FC 1.194.

-Próxima fecha (10°, penúltima):

* Interzonal: Sanjustino 2- Colón de San Justo 1

* Zona A: Nobleza con Las Flores, Sportivo Guadalupe con Newell´s, Ateneo Inmaculada con Independiente, Juventud Unida con Universidad del Litoral, Colón con Cosmos.

* Zona B. La Perla del Oeste con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Nacional, La Salle Jobson con Academia Cabrera, Ciclón Norte con El Quillá y Unión con Gimnasia y Esgrima.

Clausura Clásico Sanjustino Lautaro Fagioli
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