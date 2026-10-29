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Santa Fe busca ser la principal salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: "Queremos generar un hub logístico", planteó Pullaro

Maximiliano Pullaro planteó la creación de un hub logístico para que la producción minera salga por los puertos santafesinos. Destacó las inversiones en Rosario y Santa Fe y el proyecto de un nuevo puerto en el norte provincial.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2026 · 15:25hs
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Santa Fe busca ser la principal salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: Queremos generar un hub logístico

Santa Fe busca ser la principal salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: "Queremos generar un hub logístico", planteó Pullaro

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, planteó la posibilidad de convertir a la provincia en un hub logístico para las exportaciones de la minería, con el objetivo de que la producción del sector salga por los puertos santafesinos, reducir los costos de transporte y generar valor agregado y desarrollo económico.

El mandatario realizó estas declaraciones al participar de la segunda Mesa Federal Minera, en el marco de la Primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), que se desarrolló en La Fluvial de Rosario. El encuentro reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, representantes de cámaras empresarias y sindicatos para impulsar las inversiones en el sector.

Pullaro sostuvo que Santa Fe es un “socio estratégico” de la minería por sus características sociales, institucionales y productivas, y expresó sus expectativas de que la producción minera pueda canalizarse a través de los puertos de la provincia.

Santa Fe busca ser la principal salida portuaria de la minería y sumar exportaciones:

Santa Fe busca ser la principal salida portuaria de la minería y sumar exportaciones: "Queremos generar un hub logístico", planteó Pullaro

“Tenemos amplia expectativa de generar un hub logístico donde lo que se produce en las minas salga por Santa Fe y nos permita bajar los costos logísticos y generar desarrollo”, afirmó el gobernador.

En ese sentido, destacó las inversiones que la Provincia lleva adelante junto con empresas privadas en los puertos de Rosario y Santa Fe, además de los proyectos para desarrollar una nueva terminal portuaria en el norte santafesino.

“Estamos haciendo cuatro puentes para llegar allí, comprando tierras y teniendo un desarrollo con la provincia de Corrientes, por la cruza de barcazas de Villa Ocampo a Bella Vista”, detalló Pullaro.

El objetivo de captar las exportaciones mineras

Durante su intervención, el gobernador remarcó que buscará que los contenedores que salgan del país utilicen las terminales portuarias santafesinas.

“Vamos a pelear para que cada uno de los contenedores que salgan de Argentina lo hagan por los puertos de Santa Fe”, sostuvo. Además, afirmó que la provincia cuenta con condiciones para captar ese movimiento de cargas y aprovecharlo para impulsar otras actividades económicas.

Pullaro consideró que canalizar las exportaciones mineras por Santa Fe permitiría promover un desarrollo secundario y generar valor agregado, además de reducir los costos logísticos para el sector productivo.

“Voy a pelear cada contenedor que vayan a sacar y quiero que los saquen por la provincia de Santa Fe”, concluyó.

Funcionarios nacionales y gobernadores en Rosario

De la segunda Mesa Federal Minera participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

También estuvieron presentes los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego; de Jujuy, Carlos Sadir; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Catamarca, Raúl Jalil.

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