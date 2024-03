Milei habló de "sus hijitos de cuatro patas": están en Olivos y pasa una hora al día con ellos

La mística que envuelve a los cinco perros de raza mastín de Javier Milei es innegable. Las mascotas del presidente suelen estar envueltas en todo tiempo de rumores. Pese a que él se refiere a ellos como "sus hijitos de cuatro patas", no se los ha visto ni en fotografías ni en videas.

Consultado específicamente por su relación con sus mascotas, Milei reveló que lo primero que hace cuando se levanta es trasladarse hasta el sector de los caniles para pasar tiempo con ellos. "Me subo al carrito de golf ni bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas que están en una parte de la quinta", detalló.

Milei contó que pasa aproximadamente una hora con sus perros, a los que les puso nombres de economistas históricos, luego retorna al chalet donde se ubica la residencia principal en Olivos y comienza a trabajar. Al respecto, aseguró que esa es "su forma de relajarse".

Además, brindó detalles de cómo son las personalidades de cada uno de los perros. "Robert es muy revoltoso, está todo el tiempo haciendo lío, es el que más se parece a mí en la personalidad", admitió.

"Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque", contó sobre otros de sus perros. Este recibió el mismo nombre del primer mastín inglés que tuvo el presidente el cual falleció en 2017, pero que Milei mandó a clonar a través de una empresa en Estados Unidos. Los perros que resultaron de ese procedimiento son los que hoy habitan con él en Olivos.

"Murray es muy cariñoso, pero muy muy territorial", continuó. En tanto, sobre Milton, dijo que es el más "grandote físicamente" y que en dos patas alcanza los dos metros de altura. "A él le gusta estar solo con mujeres. No es ningún tonto", deslizó con picardía.

Por último, sobre Lucas, dijo que es "un cabrón" porque "enseguida se fastidia y se satura rápido".

Milei contó también que los animales deben convivir en espacios separados porque perdieron el instinto de manada durante la pandemia. Fue justamente la demora en la construcción de los caniles en Olivos lo que demoró la mudanza del presidente a la residencia oficial.

En su discurso ganador en las Paso de agosto pasado, el entonces candidato a presidente cerró con unas palabras que llamaron la atención del público: “Les quiero dar las gracias, aunque nos les guste a los periodistas roñosos, a mis hijos de cuatro patas: Conan, Murray, Milton, a Robert y a Lucas”, expresó Milei haciendo referencia a sus mascotas. Y nombradolos por sus nombres propios: En ese marco, afirmó que sus perros son “esa parte de la familia que a uno le da contención”.

Estos “hijos de cuatro patas” que son mencionados con particular insistencia por Milei son cinco mastines ingleses de gran tamaño, los que pueden alcanzar hasta 2 metros de altura cuando se paran en dos patas. Cuatro de ellos (Murray, Milton, Robert y Lucas) son "descendencia" de Conan, el primer perro de Milei, con quien revela tener más “conexión”. En realidad, son más que "hijos", son copias idénticas gracias a un proceso de clonación.

El referente de La Libertad Avanza ha tenido una historia de vida difícil. Ha afirmado, en diversas entrevistas, que tiene un distante y complicado vínculo con sus “progenitores”, como él mismo los llama, lejos de decirles mamá y papá. Una relación atravesada por la violencia física y psicológica. En ese complejo entramado familiar, se refugió en Karina, su hermana, quien ha sido su confidente y su gran confidente. Y también en sus mascotas.

Conan, el perro clonado

En el marco del difícil vínculo con sus progenitores, Javier Milei encontró una familia en la cual refugiarse integrada por Karina Milei, su hermana, pero también por su perro Conan.

En el libro “El Loco La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina”, una biografía de Javier Milei escrita por el periodista Jose Luis Gonzáles que se ha convertido en bestseller, se profundiza con respecto una faceta desconocida de la vida del libertario: la relación “espiritual” con Conan, su “hijo de cuatro patas”, tal como lo llama el economista.

Milei y conan Conan, el perro clonado de Javier Milei Foto: Agencia Télam

Un dato a prestar atención es que bien Conan falleció en 2017, actualmente sigue siendo mencionado de manera insistente por Milei, tal como hizo en su discurso ganador en las Paso. Es común en entrevistas que el candidato más votado para el cargo presidencial haga reiteradas alusiones a su perro muerto. Según se afirma en “El Loco”, la muerte de su mascota marcó un antes y un después en la vida del economista.

Tras la muerte de su primer perro, Milei tomó una llamativa decisión para poder seguir teniendo una parte de su amada mascota junto a él: decidió clonar a Conan mediante un sofisticado y costoso procedimiento. Una vez fallecido, el referente libertario acudió a un laboratorio en Estados Unidos con el material genético de su perro y solicitó que produjeran “copias” genéticamente iguales a Conan. Es así como nacieron Murray, Milton, Robert y Lucas, los “hijitos” de Conan.

Otro dato curioso con respecto a las mascotas de Javier Milei es que todos ellos recibieron sus nombres en honor a célebres economistas liberales: Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Por otro lado, el nombre de Conan fue elegido como homenaje a la serie literaria de Robert E. Howard, “Conan, el bárbaro”.