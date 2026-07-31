Santilli pidió la renuncia de Villarruel tras sus críticas a Milei: "Que dé un paso al costado"

El jefe de Gabinete sostuvo que quien no comparte el rumbo del Gobierno debería abandonar el cargo y competir con un proyecto propio. Sus declaraciones se produjeron luego de los cuestionamientos públicos de la vicepresidenta al Presidente.

Diego Santilli asume como jefe de Gabinete y las provincias lo miran con expectativas

Santilli pidió la renuncia de Villarruel: el jefe de Gabinete solicitó la dimisión de la vicepresidenta tras sus críticas al Presidente.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli , pidió este viernes la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel , luego de las fuertes críticas que la titular del Senado dirigió contra el presidente Javier Milei en las últimas horas.

En declaraciones radiales, Santilli consideró que quienes no acompañan el rumbo del Gobierno deberían apartarse de la gestión.

"Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita", afirmó el funcionario, profundizando la interna que atraviesa el oficialismo.

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Las críticas de Villarruel

Las declaraciones de Santilli llegaron después de que Villarruel cuestionara públicamente al mandatario a través de su cuenta de X.

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió la vicepresidenta.

Además, sostuvo que "el Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez", en referencia a una publicación compartida por Milei.

El cruce con Lilia Lemoine

En el mismo intercambio en redes sociales, Villarruel también apuntó contra la diputada libertaria Lilia Lemoine, luego de que la legisladora difundiera un mensaje que vinculaba a la vicepresidenta con dirigentes de la oposición.

"Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", escribió Villarruel, utilizando una dura descalificación hacia la diputada oficialista.

Las diferencias públicas entre Milei y Villarruel volvieron a quedar expuestas y sumaron un nuevo capítulo a la creciente tensión política dentro del Gobierno nacional.