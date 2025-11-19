Uno Santa Fe | Política | Diego Spagnuolo

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Este martes otra funcionaria renunció por el escándalo de Andis: Ornella Calvete presentó su baja luego de que encuentren 700 mil dólares en su casa en el marco de un allanamiento

19 de noviembre 2025 · 18:34hs
Karina Milei

gentileza

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei
Diego Spagnuolo declaró este miércoles en Comodoro Py

Diego Spagnuolo declaró este miércoles en Comodoro Py
Ornella Calvete

Ornella Calvete, la funcionaria que renunció este martes

En el marco de la investigación judicial por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que se desató a partir de la filtración de los audios Diego Spagnuolo, el extitular de dicha entidad estatal fue citado a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py. Aunque se negó a responder las preguntas de la Justicia, el exfuncionario realizó un breve descargo en el que se ocupó de defender su inocencia.

La declaración tuvo lugar este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal N° 11, donde Spagnuolo permaneció menos de una hora. Llegó solo y se fue también sólo, según recuperó Infobae. Además, distintos medios nacionales señalaron que el exdirector de Andis también se negó a hablar con la prensa que se encontraba en el tribunal.

La declaración de Spagnuolo llega en medio de un nuevo capítulo del escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad. Este martes renunció Ornella Calvete, exfuncionaria del ministerio de Economía, luego de que la Justicia encuentre 700 mil dólares en efectivo sin declarar en su vivienda, lugar que fue allanado en el marco de la causa Andis.

Lo particular es que la joven es hija de Miguel Ángel Calvete, quien fue señalado por el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, como uno de los jefes “paraestatales” de Andis. Calvete está imputado en la misma causa que Spagnuolo.

La declaración de Diego Spagnuolo

Ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, Diego Spagnuolo eligió guardar silencio frente a la mayoría de los interrogantes y solamente se limitó a aclarar dos asuntos: los dólares y euros sin declarar que tenía en una caja de seguridad y la millonaria remodelación de su casa en un barrio privado.

En cuanto al primer tema, el extitular de Andis se refirió este miércoles a los 82.000 dólares y 2.950 euros que tenía en una sucursal del Banco BBVA. Explicó que la última vez que entró a la caja de seguridad fue en abril de 2023, con el objetivo de desvincular el dinero de las presuntas coimas.

Luego, y sobre la segunda cuestión, la remodelación de su casa de más de 800 m² en el country Altos de Campo Grande, Spagnuolo aseguró que tan solo se limitó a construir una galería. No obstante, esto se contradice con la investigación del fiscal Picardi, pruebas que constata que la obra habría durado siete meses y las empresas que contrató serían de primer nivel.

Tras aclarar estas dos cuestiones, Diego Spagnuolo se limitó al silencio, pero antes realizó un breve descargo en el que se ocupó de defender su inocencia.

En ese mismo sentido, Mauricio D’Alessandro, abogado defensor del exfuncionario, había anticipado que presentarían un escrito y una pericia preliminar que atacaría la veracidad de los audios que desataron el escándalo. No obstante, desistieron a último momento.

“El informe pericial de los audios dice que están editados con inteligencia artificial”, aseguró el defensor de Spagnuolo.

La funcionaria que renunció luego de que encuentren 700 mil dólares en su casa

En el marco de la causa por las presuntas coimas de la Andis, el fiscal Franco Picardi ordenó el allanamiento de la vivienda de Ornella Calvate, exdirectora de Desarrollo Regional y Sectorial del ministerio de Economía e hija de Miguel Calvete, quien fue señalado en la investigación judicial como uno de los jefes "paraestatales" del organismo que dirigía Diego Spagnuolo.

orenalla calvete
Ornella Calvete, la funcionaria que renunció este martes

Ornella Calvete, la funcionaria que renunció este martes

Tras el allanamiento, en el departamento del barrio porteño de Palermo donde vive Ornella Clavete personal policial encontró 700 mil dólares en efectivo, una cantidad de dinero que no coincide con la declaración jurada de la exfuncionaria.

El operativo tomó lugar el pasado 9 de octubre, pero fue este martes que el hallazgo trascendió en los medios de comunicación. Ese mismo día, Ornella Calvete, de 35 años, presentó su renuncia ideclinable al ministerio de Economía.

Sobre el padre de la joven, Miguel Calvete, en estos momentos se encuentra preso por una condena a cuatro años de prisión que le dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 8 en 2019 por explotación de la prostitución en departamentos de su propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Calvete también está bajo la lupa judicial por vínculos con los sobreprecios en la Andis.

Diego Spagnuolo Andis inocente Comodoro Py
Noticias relacionadas
Causa Vialidad. Ordenaron decomisar los bienes de Cristina Kirchner.

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Lograba escaparse, pero cayó en las redes de la Gendarmería, apuntó Patricia Bullrich sobre la captura de Bilbao.

Bullrich celebró la captura de Bilbao y aseguró estar tras "un prófugo muy importante"

El presidente de Estados Unidos y el presidente de Argentina, Javier Milei

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Milei tomó juramento a Santilli como ministro del Interior: arranca una agenda cargada de reuniones con gobernadores

Lo último

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Último Momento
La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

La impugnación a Carlos Trod fue rechazada en Colón y podrá competir en las elecciones

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Diego Spagnuolo fue a declarar a la Justicia, pero se negó a responder preguntas y aseguró que es inocente

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

La reflexión de Meuli: Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia

La reflexión de Meuli:" Levantarse las veces que sea necesaria, porque así manda la historia"

El Gobierno provincial convocó a los pescadores tras las protestas y cortes en el ingreso al viaducto Oroño

El Gobierno provincial convocó a los pescadores tras las protestas y cortes en el ingreso al viaducto Oroño

Ovación
Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Lo que el hincha de Unión debe conocer para el cruce ante Gimnasia (LP) en el 15 de Abril

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Se pasó a diciembre la Asamblea en Unión para aprobar la Memoria y Balance

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

Conflicto en puerta: los jugadores de Colón evalúan reclamar formalmente por la deuda salarial

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

El principal déficit que muestra Unión y que Madelón intenta resolver

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Cuáles son los jugadores de Colón que se sumarán al trabajo la próxima semana

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026