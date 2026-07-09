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Frente a Milei, la Iglesia convocó a la unidad en el tedeum del 9 de Julio

“La Argentina necesita de todos porque nadie es descartable”, dijo el arzobispo de Buenos Aires. Sin Villarruel, el presidente participó de la ceremonia escoltado por sus ministros y luego encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada.

9 de julio 2026 · 17:24hs
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Milei en el tedeum que este lunes encabezó García Cuerva en la catedral porteña.

Foto: Presidencia de la Nación.

Milei en el tedeum que este lunes encabezó García Cuerva en la catedral porteña.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó este jueves a dejar atrás “el individualismo” y la “mezquindad política” frente al presidente Javier Milei, en el marco del tedeum por el Día de la Independencia.

“Escuchar es la actitud básica del que quiere pensar con amplitud y apertura”, resaltó el prelado en la catedral de la ciudad de Buenos Aires.

García Cuerva sostuvo que “la Argentina necesita de todos porque nadie es descartable” y pidió “respetar a los demás”, reconocer sus valores y “compadecerse de sus angustias”.

El arzobispo brindó su homilía por el 9 de Julio ante Milei; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; su par de Gabinete nacional, Diego Santilli; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; el asesor Santiago Caputo y el canciller, Pablo Quirno, entre otros.

Javier Milei escuchó la homilía a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el marco del tedeum por el Día de la Independencia.

Javier Milei escuchó la homilía a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el marco del tedeum por el Día de la Independencia.

García Cuerva, ante la escena política, convocó a escuchar “los llantos, los lamentos y los gritos que claman pidiendo ayuda” y solicitó “salir de nuestra coraza y caminar con los demás”.

El arzobispo y el mensaje de Messi

El prelado también pidió terminar con las “cuevas de la corrupción” y hasta citó a Lionel Messi para pedir la unidad de los argentinos.

"Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", enfatizó.

El mensaje de Messi que leyó textualmente García Cuerva es el que el ídolo argentino posteó en instagram el 18 de diciembre de 2022, horas después de haber ganado el Mundial de Qatar.

La caminata de Milei

Milei participó del tedeum del 9 de Julio, en conmemoración a un nuevo aniversario de la independencia, junto a su gabinete y varios legisladores del espacio.

Escoltado por Santilli, el primer mandatario recorrió a pie los metros que separan la Casa Rosada de la catedral porteña. En el trayecto se detuvo a acariciar a varios caballos del Regimiento de Granaderos.

Detrás se ubicó la plana completa de ministros y colaboradores, entre los que destacaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el flamante vocero, Adrián Ravier.

Asimismo participaron del habitual desayuno que compartieron en la Rosada los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Sin Villarruel y con saludos a Jorge Macri

Sin la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, el libertario ingresó a la catedral, se persignó ante el altar, saludó al alcalde porteño, Jorge Macri, y a su familia, incluso a su hijo recién nacido, y siguió de cerca la oración de García Cuerva.

Pese a las diferencias que supieron enfrentarlos, Milei parece haber dejado atrás los resquemores contra el jefe de Gobierno porteño. De hecho, intercambiaron abrazos y felicitaciones en el marco del tedeum.

Si bien Villarruel y Milei coincidieron en la vigilia que se celebró anoche en Tucumán, incluso la primera calificó de "muy político" el discurso del presidente, tampoco fue invitada por la Secretaría General de la Presidencia al tedeum por la fecha patria.

Milei había recibido el 9 de Julio con una vigilia en Tucumán. El presidente asistió a la Casa Histórica en compañía de su gabinete, una docena de gobernadores (no fue de la partida el santafesino Maximiliano Pullaro) y brindó un discurso con motivo de la fecha patria.

En su alocución, que se emitió por cadena nacional, resaltó que quiere implementar un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Como cada 9 de Julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte”, expresó.

Reunión de gabinete

Al término de la homilía de este jueves, Milei retornó con su equipo a la Rosada para encabezar la primera reunión de gabinete sin Manuel Adorni y con Santilli como ministro coordinador. Algo similar ocurrió el 25 de mayo pasado.

El temario del intercambio ampliado, que se celebró al día siguiente de la reunión de la mesa política, giró en torno a la idea de Milei de modificar la carta orgánica del Banco Central (BCRA).

El encuentro, que inició minutos después de las 12, duró poco más de una hora. Al término, el primer mandatario se retiró a la Quinta de Olivos.

En la previa, la plana completa del poder salió al balcón de la Rosada a saludar a las personas que se aglutinaban en la Plaza de Mayo. Por su parte, el presidente abrazó uno a uno a sus ministros y secretarios.

Saludo de Estados Unidos

Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos felicitó a la Argentina con motivo del 210º aniversario de su independencia y definió al país como un "socio indispensable" en la región bajo la gestión de Milei.

A través de un comunicado oficial del Departamento de Estado, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacó la cooperación bilateral y elogió el rumbo adoptado por la administración de La Libertad Avanza.

Milei Iglesia 9 de Julio
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