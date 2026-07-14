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El crematorio municipal sigue funcionando con un solo horno mientras avanza la habilitación de los otros tres

El intendente Juan Pablo Poletti confirmó que continúan las obras de adecuación exigidas por Litoral Gas para regularizar el sistema. Aseguró que la lista de espera ya fue normalizada y que las cremaciones se realizan dentro de los plazos habituales.

14 de julio 2026 · 15:23hs
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Crematorio municipal: Opera con un solo horno mientras avanza la habilitación de los otros tres.

Crematorio municipal: Opera con un solo horno mientras avanza la habilitación de los otros tres.

El crematorio municipal de Santa Fe continúa operando con un solo horno mientras el Municipio avanza con las obras y adecuaciones técnicas necesarias para obtener la habilitación de los cuatro equipos que integran el complejo.

Así lo confirmó el intendente Juan Pablo Poletti, quien explicó que los trabajos responden al plan de regularización solicitado por Litoral Gas y permitirán recuperar la capacidad total del servicio una vez finalizadas las intervenciones.

"Estamos con el plan de regularización que nos pidió Litoral Gas para poder habilitar", sostuvo el mandatario, al referirse a las tareas que se llevan adelante para adecuar las instalaciones a las exigencias técnicas vigentes.

Inversión para recuperar la capacidad del servicio

Poletti recordó que el Municipio realizó una importante inversión para modernizar el crematorio, con la incorporación de un nuevo horno y la recuperación integral de otro equipo que se encontraba fuera de servicio.

"Se hizo una inversión muy grande con un horno nuevo y se repuso a cero otro horno que estaba obsoleto", explicó.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti.

No obstante, indicó que aún resta completar las obras de adecuación requeridas para que los cuatro hornos puedan volver a operar de manera simultánea.

LEER MÁS: Cementerio Municipal: se normalizó el servicio de cremaciones y marchan los trabajos para habilitar el resto de los hornos

La lista de espera ya fue descomprimida

A pesar de que actualmente el complejo funciona con un solo horno, el intendente aseguró que el servicio logró normalizar su funcionamiento y dejó atrás los inconvenientes registrados meses atrás.

"Seguimos funcionando con uno solo, pero ya no está más colapsado. Hemos podido descomprimir toda la lista de espera", afirmó.

En ese sentido, señaló que las cremaciones se realizan nuevamente dentro de los tiempos habituales.

"Hoy los tiempos son los acordados y los comunes para una situación normal", remarcó.

El crematorio municipal había atravesado un período de dificultades operativas debido a la reducción de su capacidad, situación que provocó una acumulación de solicitudes y demoras en la prestación del servicio.

Desde el Municipio indicaron que el objetivo es completar el proceso de adecuación y obtener la habilitación correspondiente para que el complejo vuelva a funcionar con sus cuatro hornos, recuperando así su capacidad operativa plena.

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