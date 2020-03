Perotti aseguró que una reunión con los gremios docentes "es inminente"

Este miércoles el gobernador Omar Perotti dio declaraciones a la prensa en medio de un acto por el comienzo de clases en la escuela particular Nº 1.001 San Francisco. Allí se refirió al conflicto docente donde aseguró que una nueva reunión paritaria "es inminente, se viene trabajando desde hace mucho tiempo". Asimismo se mostró seguro de llegar a un acuerdo: "El docente santafesino necesita tener un estímulo y un acompañamiento para algo que nosotros consideramos prioritario que es la educación. Si nosotros iniciamos el programa «los chicos en la escuela aprendiendo», es porque no queremos nadie afuera. Y obviamente aprenden con los docentes y necesitamos su trabajo. Requiere de hacer el mayor esfuerzo priorizando la educación y claramente lo vamos a hacer".

"Creo que hay un momento particular en Argentina, aquí en Santa Fe. Por allí nos cuesta en algunos lugares entender la dimensión y la profundidad de las dificultades que aparecen. Las tiene más clara el vecino y la gente común en una provincia que lleva casi dos años consecutivos de caída de la actividad económica. Alguien tiene muy claro que si eso se va deteriorando, se van deteriorando los ingresos públicos y las posibilidades. Lo que no se tienen que deteriorar son las prioridades y el tema educativo es una", agregó.

Seguridad

Asimismo fue consultado por los cacerolazos programados en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe para este jueves a las 20 en reclamo de seguridad. El gobernador analizó: "Hay hartazgo, son demasiados años sin respuesta. Donde la gente hasta dejó de movilizarse porque sentía que nadie los escuchaba. El control social es fundamental para enfrentar el delito. El silencio es lo que ha generado en muchos años el crecimiento y propagación del delito. Tenemos que enfrentar las secuelas de una sociedad que se organizó en los últimos tiempos con un delito creciente y con un Estado retirándose y ausente de muchos sectores. Retirándose desde la institución provincial desde la formación, la capacitación, la instrucción, el equipamiento. Por lo cual que el vecino asuma una postura de reclamo, para mí es una señal muy saludable de búsqueda de control social activo".

"El vecino en los barrios no se anima a denunciar. No se anima a contar porque sabe que después los primeros que se enteran son los delincuentes. Eso significaba que no hablaba, estaba guardado. Cuando alguien se guarda y las autoridades no hacen nada para que eso se exprese, desaparece el control social, que tiene que ser muy activo. ¿Qué se hace? Lo que se deterioró. Lo de doce años no se arregla en dos meses, hemos tomado una clara dirección de cambio en política en seguridad, y esos pasos son los que se están dando, duros, difíciles, sin ocultar absolutamente nada. Hoy se sabe todo y eso en algunos casos sorprende; a veces genera más temor, en otros muchos toman la dimensión real de lo que hay que enfrentar y adónde llegó el delito organizado en estos años", indicó.

Sain

En relación a las declaraciones de Marcelo Sain en programas de televisión en Capital federal, respondió: "Ya contesté esto. Creo que algunos funcionarios o legisladores puede tener en algún momento declaraciones que se pueden juzgar de no atinadas, no convenientes, no oportunas, no para la ocasión. Lo que estamos discutiendo es el fondo, no una declaración. Es lo que acabo de manifestarles. Ese es el nudo. No corramos el eje de la atención de ir al hueso en la resolución del crecimiento del delito organizado. Y nuestra tarea desde el primer día ha sido sincerar, buscar los cambios, que tienen que marcar el surgimiento de una nueva fuerza o institución policial".

"Aquí tenemos un presidente que ha asumido plenamente la dimensión que tenemos que enfrentar. Si creemos los santafesinos que podemos solos sin fuerzas federales, sin el acompañamiento de la Justicia federal, sin una política integral donde todo el refuerzo de los planes sociales puedan llegar íntegramente a la provincia de Santa Fe estaríamos equivocándonos feo. En el diagnóstico y en la dimensión de lo que tenemos que enfrentar es donde tenemos que poner fundamentalmente el foco".

Juzgado federal

Sobre los cambios en los fueros federales anunciados por Alberto Fernández el domingo en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, Perotti describió: "Va a haber un nuevo juzgado federal en Rosario, más fiscalías, más salas. Esto nos va a dar una estructura necesaria para acompañar el combate que hay que dar desde la Justicia y desde una Justicia Federal que tiene que ser mucho más activa. Faltarán salas, lugares, se tienen que crear, tienen que aparecer los cargos, tiene que aparecer la decisión política que es lo que define".

El gobernador se impacientó al ser consultado por los tiempos de implementación de estas medidas y respondió a la prensa ante estas consultas: "Acaban de escuchar al presidente en su discurso. Una reforma requiere su ley. Nada más y nada menos que en boca del presidente de la Nación está esto. No es un proyecto como me ha tocado como legislador presentar para que que el resto de los legisladores tome conciencia. Es un proyecto que va a ir al Congreso de la Nación con la voluntad expresa del presidente de tener un compromiso serio, contundente, contra el delito organizado en la provincia".

Ley de necesidad pública

Por último, al gobernador se le consultó por la ley de necesidad pública y dijo: "Desde diciembre que se viene hablando, se sabe qué es lo que necesitamos y por qué surge la ley de emergencia. La Nación ha dado un marco inicial a las acciones de gobierno. Se necesita porque estamos dentro de la Argentina y requerimos de herramientas excepcionales que no tenemos y se suma que no hemos decidido nuestro presupuesto, no hemos podido poner nuestras prioridades, esas que la gente votó y legitimó en una campaña. No las pudimos poner en un presupuesto propio".

"Estamos tratando de pedirle a la Legislatura que comprenda esa situación y dé herramientas, aunque sean parciales, no como las que nos hubiese gustado, en un presupuesto para que los santafesinos puedan sobrellevar esta situación. Por ejemplo, tenemos todo listo y vamos a abrir, aún en estas condiciones, la inscripción el próximo lunes del boleto educativo en la instancia inicial. El boleto educativo rural se instrumentará desde las escuelas con el Ministerio de Educación", anunció.