Padres separados de sus hijos: avanza el proyecto de Carolina Losada para endurecer penas por falsas denuncias.

Tras una jornada sobre el tema en el Congreso, la senadora dijo que los casos son conmovedores y mencionó particularmente el del exmarido de Andrea del Boca y el de un exjugador de un equipo rosarino. La iniciativa obtuvo dictamen de comisión y quedó habilitado para el tratamiento en el recinto.

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada, reimpulsa en la Cámara alta un proyecto de ley que busca endurecer severamente las penas para quienes realicen falsas denuncias que derivan en la separación de padres de sus hijos .

La iniciativa cobra especial relevancia en Rosario, donde recientemente saliaeron a la luz acusaciones contra tres psicólogas por fraguar peritajes para obstruir vínculos familiares. Tras organizar un encuentro sobre esta problemática en el Congreso, la legisladora advirtió que la saturación del sistema con “causas inventadas” desprotege a las verdaderas víctimas de violencia de género y abuso. La iniciativa tuvo este miércoles dictamen favorable en la comisión de Justicia y Asuntos Penales y quedó habilitado para ser tratado en el Senado.

En diálogo con el programa Radiópolis (Radio 2), Losada dio detalles de la jornada de concientización que congregó a personas absueltas y familiares afectados por procesos judiciales basados en supuestos o mentiras. "La verdad que es conmovedor y cada vez que salís del evento yo salgo rota, porque hay tanto sufrimiento", relató la senadora. Según su mirada, las falsas acusaciones suelen darse en contextos de crisis familiares, generando un daño muchas veces irreversible al separar a los adultos de sus hijos o nietos.

El proyecto, que ahora cuenta con mayor respaldo político y el aval del oficialismo nacional, propone modificar el Código Penal para que el delito deje de tener penas que la legisladora calificó como "un chiste". Actualmente, las sanciones van de dos meses a un año de prisión, o contemplan multas que oscilan entre 700 y 12 mil pesos. Con la nueva ley, las condenas pasarían a ser de uno a tres años, y se elevarían de tres a seis años si la mentira involucra delitos contra menores, violencia de género o contra la integridad sexual.

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Testimonios dolorosos

Durante el evento en el Senado expusieron figuras conocidas y ciudadanos anónimos que atravesaron largos derroteros. Losada mencionó el caso de Horacio Biasotti, expareja de la actriz Andrea del Boca, quien pasó 20 años distanciado de su hija tras ser denunciado. Finalmente absuelto, "hoy es otra persona, totalmente rota por dentro", describió la legisladora, y sumó que la Justicia probó que a la joven le habían implantado "recuerdos que no existieron".

También resonó una historia con anclaje directo en Rosario. Una mujer de nombre Valeria relató cómo su expareja, “un jugador de fútbol muy conocido de nuestra ciudad” la engañó para firmar un permiso de viaje y nunca más le devolvió a su hijo. A estos dramas se sumó el testimonio del abuelo de Lucio Dupuy, el nene asesinado por su mamá en La Pampa, quien recordó que el niño había sido objeto de siete denuncias falsas previas.

Eco en los Tribunales provinciales

El debate legislativo encuentra eco inmediato en los Tribunales provinciales con sede en Rosario. Tal como expuso Losada en la entrevista, en la ciudad "hay tres psicólogas acusadas en este momento en la Justicia por copiar y pegar los peritajes". El caso fue denunciado por un grupo de abogados penalistas –entre ellos el exministro de Justicia Juan Lewis, Carina Lurati, José Nanni y Viviana Cosentino–, a raíz de la reciente absolución de Pablo Barra, un padre que estuvo siete años distanciado de su hija debido a reportes prearmados por la querella.

Al respecto, la abogada Cosentino ya había advertido en Radio 2 que existe "una red establecida para emitir este tipo de informes", luego de detectar al menos otros seis expedientes similares. En esos documentos se repetía sistemáticamente que los niños se retraían al hablar del padre o no lo incluían en sus dibujos, síntomas que no eran avalados por otros profesionales imparciales o docentes.

Maniobras judiciales

Para la senadora santafesina, la proliferación de estas maniobras judiciales se explica en parte por "una especie de ideología dominante en donde la gente tenía mucho miedo a ser cancelada". Señaló que se llegó al extremo de “invertir la carga de la prueba”, obligando al denunciado a demostrar su inocencia, "lo cual es una burrada desde lo jurídico" y carece de sentido común.

No obstante, Losada aclaró que la intención de su proyecto no es ir en contra de los derechos adquiridos, sino poner a "la verdad" y a "las pruebas" como el centro del proceso. De hecho, subrayó que muchas mujeres sobrevivientes de violencia de género son las primeras en apoyar la iniciativa. "Los recursos de la Justicia son finitos, no son infinitos. Entonces, si vos ponés a la Justicia a trabajar en falsas denuncias, obviamente le estás quitando tiempo a las verdaderas víctimas, que son a las que tenemos que proteger", concluyó.