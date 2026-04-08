La diputada y exvicegobernadora de Santa Fe respalda el proyecto que impulsa el gobierno nacional. Los diputados que conforman el bloque de Provincias Unidas tienen diferentes posturas. Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

La diputada nacional santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas) adelantó que votará a favor de reformar la ley de glaciares , un proyecto impulsado por la administración de Javier Milei que busca derivar la adjudicación de permisos a proyectos mineros a las provincias por sobre las consideraciones científicas estipuladas en el Inventario Nacional de Glaciares (ING).

La exvicegobernadora anticipó hace varios días que se expedirá a favor de reformar la normativa , que tuvo que superar un veto en 2008 de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y una instancia judicial que resolvió la Corte Suprema de Justicia nacional luego de un amparo presentado por la provincia de San Juan y la minera canadiense Barrick Gold.

En diálogo con LT8, Scaglia aseguró que los votos divididos dentro de Provincias Unidas responden a miradas diferentes dentro del espacio: "Decidimos respetar la mirada de cada uno y yo tengo una mirada muy federal respecto a esto". En este sentido, el otro diputado santafesinos del espacio que votará de igual manera será José Núñez, mientras que Esteban Paulón y Pablo Farías lo harán en contra de la iniciativa.

LEER MÁS: El Senado nacional dio media sanción a las modificaciones de la ley de glaciares

Argumentos para votar la reforma a la ley de glaciares

La diputada consideró que los recursos naturales son de las provincias y que por eso "no se le puede negar ese derecho" a ninguna de las jurisdicciones, a pesar de que el deshielo de los glaciares y ambientes periglaciares en cuestión atraviesan distintos territorios y alimentan múltiples cuencas que se extienden por cientos de kilómetros, más allá de los límites jurisdiccionales.

"La (nueva) ley de glaciares no baja los estándares de protección, solamente dice que serán las provincias las que tengan que hacer los informes que tengan que llevarse adelante y la definición de si hay explotación o no en una zona periglacial, no sobre un glaciar", manifestó, para agregar: "No afecta a una cuenca hídrica. Se quiere instalar que vamos a tomar agua envenenada, pero si no no habría minería en el mundo y hoy hay minería en muchas provincias de la Argentina y nos permite dar un salto económico muy importante".

Respecto a este punto, cabe remarcar que el ING, desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), determina dónde se encuentra cada uno de los cuerpos de hielo y de los glaciares de escombros que son fundamentales para proveer agua en zonas áridas a través de los deshielos.

Estándares de protección

Uno de los puntos que marcó a La Capital el biólogo Matías Arrigazzi, de Greenpeace, es que el proyecto de reforma "genera competencias entre las provincias porque se bajan los estándares de protección y se deja de lado la palabra del Ianigla, que son especialistas en el tema y que ya advirtieron que (el proyecto) es peligroso". En tanto, resaltó que las decisiones administrativas tendrán más relevancia que la palabra técnica de los científicos que elaboraron el ING: "Cualquier persona podrá tomar una decisión administrativa, basada en cualquier criterio que considere, para determinar qué zonas se protegen y en qué zonas se pueden desarrollar proyectos mineros".

La modificación propuesta por el oficialismo mantiene el ING pero le quita peso ya que otorga a las provincias la potestad de proceder ante el requerimiento para desarrollar proyectos mineros.

Por su parte, la exvicegobernadora señaló que "los chilenos sacan el cobre y son un país que se ha desarrollado en función del cobre, pero cruzando la montaña (en referencia a la Cordillera de los Andes) decimos que no se puede hacer". "Los santafesinos tenemos mucha industria que está muy involucrada en lo que es minería, gas y petróleo, y están generando bienes en un momento de mucha dificultad".

Posibilidad de desarrollo

Poco antes de comenzar la sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora puso el foco en la posibilidad de "tener desarrollo" en Argentina.

"Si se midiera siempre con la vara ambiental, no habría soja sembrada (en el país)", expresó a Radio EME de Santa Fe. Y concluyó: "Hay provincias donde se dieroen discusiones profundas para que haya industria petrolera o minera y cambiaron radicalmente".