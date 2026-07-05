Uno Santa Fe | El País | Adorni

Prohibieron la salida del país a Adorni por peligro de fuga inminente

El juez federal Ariel Lijo dispuso la restricción perimetral fronteriza mientras avanza la causa contra el exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito

5 de julio 2026 · 10:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La restricción a Manuel Adorni representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria.

Foto: Archivo / La Capital.

La restricción a Manuel Adorni representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria.

La Justicia le prohibió la salida del país al exjefede Gabinete Manuel Adorni frente al creciente riesgo de fuga a Uruguay y en el marco de la investigación penal que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La medida restrictiva fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, a instancias del dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, señalando que el exfuncionario deberá requerir una autorización expresa si tiene intenciones de realizar un viaje al exterior del territorio nacional.

Esa restricción representa el paso previo a un llamado a declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, el cual resulta inminente y podría concretarse de modo formal en el transcurso de los próximos días debido a las inconsistencias halladas en su contra.

Adorni, bajo la lupa

El foco de la investigación judicial sobre el patrimonio de Adorni se centra de modo pormenorizado en diversos gastos corrientes efectuados mientras se desempeñaba en la función pública, algunos de ellos realizados con tarjetas de crédito de sus secretarias.

También se evalúan los constantes viajes dentro y fuera de la Argentina, la compra de propiedades y las refacciones realizadas en un country del barrio privado Indio Cua, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, así como las marcadas diferencias patrimoniales que quedaron registradas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente cobró un impulso definitivo a partir de la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo formalmente a cargo de las reformas estructurales en la vivienda del exfuncionario en ese barrio privado y aseguró frente a las autoridades judiciales haber percibido 245 mil dólares en negro.

Apenas dos días después de la oficialización de su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, la prensa difundió varios mensajes de audio en los que el exfuncionario le ofreció asistencia a su contratista antes de que prestara testimonio ante la fiscalía de Pollicita.

Adorni fuga juez enriquecimiento ilícito
Noticias relacionadas
Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF.

Manuel Adorni finalmente renunció a su cargo en el directorio de YPF

Las investigaciones que atraviesan a Manuel Adorni continúan y complican su situación.

Confirmaron que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito durante su gestión

Las investigaciones que atraviesan a Manuel Adorni continúan y complican su situación.

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

Scaglia sostuvo que Santilli “entiende que hay que construir y no destruir”.

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Lo último

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Último Momento
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

El mercado de pases de Unión y una historia que se repite en el tiempo

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Unión, expectante: en Francia dan por hecha la llegada de Del Blanco al Estrasburgo

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Emanuel Britez seguirá en el Brasileirao: jugará en Vitória

Ovación
Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Colapinto brilló en Silverstone: remontó diez puestos y volvió a sumar para Alpine

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Ferro recibe a San Telmo con la gran chance de quedar solo en la punta

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Se disputó la fecha 15 del Apertura de Primera B liguista

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Ciclón Racing hizo los deberes en Copa Santa Fe y clasificó a octavos de final

Cómo están los tocados de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Cómo están los "tocados" de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa