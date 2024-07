Pullaro en el Pacto de Mayo: "Puede ser el comienzo de una nueva Argentina"

El gobernador insistió con que para su gobierno era muy importante sumar el sistema educativo a los ítems propuestos por la gestión libertaria. "Tenemos una mirada del sistema productivo en su conjunto y entendemos que no existe el fortalecimiento del sistema productivo si nosotros no tenemos el fortalecimiento del sistema educativo", aclaró.

Sobre un posible "punto once" en el Pacto de Mayo, Pullaro sostuvo que "el fortalecimiento del campo y de la industria son fundamentales para que Argentina pueda salir adelante". "Si a eso lo cruzamos con el fortalecimiento de la educación realmente Argentina no va a tener techo. Argentina no va a salir adelante ajustando, Argentina no va a salir adelante extrayendo nuestros recursos minerales o nuestros recursos energéticos", argumentó.

Además, en diálogo con la prensa, el mandatario santafesino se refirió a la presencia del ex presidente Mauricio Macri y a las ausencias tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández de Kirchner. "En Argentina a veces falta diálogo", analizó.

Pullaro aprovechó para recordar que su gobierno a veces acompaña al gobierno nacional y cuando hay cuestiones que tienen que ver con la provincia, se diferencia. "Nos diferenciamos porque defendemos siempre la provincia de Santa Fe", señaló y pidió que los dirigentes "aprendan a escucharse".

El gobernador, en tanto, espera que "ahora puedan empezar a venir grandes inversiones". Recordó que Santa Fe tiene una industria "muy preparada, con mucho equipamiento y tecnología y operarios muy formados".

Pullaro sobre la distribución de recursos

Al ser consultado por La Capital sobre los reclamos históricos que tiene la provincia con la Nación, Pullaro respondió: "Nosotros vamos a seguir reclamando lo que le corresponde a la provincia invencible de Santa Fe. Santa Fe es una provincia que le aporta tres veces y media más al estado de Nacional de lo que vuelve a nuestra provincia y lamentablemente nos han hecho muchos recortes". Mencionó los subsidios al transporte, en medicamentos, alimentos, educación y la Caja de Jubilaciones.