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"Quizás no tiene el cuero tan duro como yo", aseguró Bullrich sobre Adorni

La titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza se refirió de ese modo a la polémica en torno al jefe de Gabinete

10 de abril 2026 · 18:59hs
Patricia Bullrich habló sobre la situación de Manuel Adorni.

Foto: Archivo / La Capital.

Patricia Bullrich habló sobre la situación de Manuel Adorni.

La titular del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se refirió este viernes a la polémica en torno a Manuel Adorni y sostuvo que el jefe de Gabinete eligió “el silencio” para afrontar las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella, ya que “recién arranca en política”.

Es imposible que le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich en el marco de su participación en un encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

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El caso Manuel Adorni

La posición del gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él decidió mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar. Es una persona que recién arranca en política, quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”, planteó.

Y continuó: “La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un magistrado, que son los que decidirán”.

Bullrich habló sobre Adorni en un encuentro con periodistas antes de disertar en la Bolsa de Comercio cordobesa, donde dio un discurso con una fuerte defensa de las reformas laboral y a la ley de glaciares.

También sostuvo que la inflación “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando”. E hizo una comparación con lo que ocurrió con el riesgo país.

“Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las Cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo al respecto.

En el tramo final de su exposición, la exministra de Seguridad Nacional sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, tendrá momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que, si nos desviamos, nos caemos y que si seguimos adelante, el país sale adelante de una vez y para siempre”.

Patricia Bullrich Manuel Adorni La Libertad Avanza jefe de gabinete
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