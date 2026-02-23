Uno Santa Fe | Santa Fe | reforma laboral

Reforma laboral: pedirán la expulsión de la diputada santafesina que arrancó cables

El bloque de La Libertad Avanza quiere denunciar "actos de sabotaje ilegales" con los micrófonos. La dirigente opositora dijo que "lo volvería a hacer"

23 de febrero 2026 · 13:53hs
La legisladora votó contra la reforma laboral.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

La legisladora votó contra la reforma laboral.

Entre otros incidentes, el inicio de la última sesión en el Congreso sobre la reforma laboral se destacó porque una diputada santafesina arrancó cables de los equipos de comunicación. Luego de aquella acción, La Libertad Avanza (LLA) anunció este viernes que impulsarán la expulsión de la legisladora.

El bloque oficialista disparó munición gruesa contra Florencia Carignano por su conducta en la Cámara baja. "Lo hemos dicho una y otra vez: el kirchnerismo no está interesado en el debate parlamentario sino en imponer sus ideas mediante la violencia", plantearon desde el partido liderado por el presidente Javier Milei.

Los diputados libertarios responsabilizaron a la exdirectora nacional de Migraciones por "actos de sabotaje ilegales y contrarios al espíritu democrático que debe reinar en el Congreso". Por su parte, la representante de Unión por la Patria (UP) desestimó el cuestionamiento e incluso defendió lo hecho en el sector del cuerpo de taquígrafos.

Cables arrancados en la sesión de la reforma laboral

Antes del comunicado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de publicar el video del momento en el que la dirigente peronista desconectaba dispositivos utilizados para la transcripción de la sesión. "Si en tu trabajo destruís o dañás las herramientas para llevar adelante tu tarea, te sancionan o te despiden y tenés que pagar los daños que causás", comentó este viernes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/2024884151791337892&partner=&hide_thread=false

El legislador se mostro preocupado por la "gravedad institucional" detrás de una maniobra para "tratar de impedir el funcionamiento de un poder del Estado". De inmediato, advirtió: "Esto no debería quedar acá".

Horas más tarde, el bloque oficialista puso manos a la obra y anunció la presentación de un proyecto para que la Presidencia de la Cámara baja realice una denuncia penal al respecto. "Además pediremos la suspensión preventiva de la diputada Carignano y su posterior expulsión del cuerpo", anticiparon.

Los libertarios precisaron que la santafesina desconectó micrófonos y otros dispositivos de los taquígrafos mientras otros diputados discutían frente al escritorio de Menem. A la hora de repasar la secuencia, concluyeron que fue un "claro intento de impedir el normal funcionamiento del organismo".

"Estas actitudes no pueden ser permitidas. Aquí también, el que las hace las paga", expresaron los representantes de LLA. Asimismo pidieron el acompañamiento de otras fuerzas políticas para impulsar el proyecto contra "la violencia y los actos desestabilizadores".

Florencia Carignano defendió su reacción

Lejos del arrepentimiento, la legisladora acusada minimizó el incidente y consideró que el oficialismo quiere "desviar el tema de conversación" en el Congreso. "Todo en esta ley está mal, pero el problema es el cable", afirmó en tono irónico.

Carignano dijo que Menem "es el primero que incumple las formas" en la Cámara baja y que "no podían empezar a sesionar" cuando se produjo el conflicto dentro del recinto. Por si quedaba alguna duda, aclaró: "Lo volvería a hacer. Lo dejás totalmente vulnerable al laburante y se escandalizan porque saqué un cable que volví a poner al instante".

reforma laboral diputada Florencia Carignano La Libertad Avanza
