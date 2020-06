Saín: "Acá no hay más muertos por homicidios porque Dios es santafesino"

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, reiteró la necesidad de mayores recursos económicos para poder desarrollar un abordaje integral a la problemática de la inseguridad que vive la provincia y aseguró que "no hay más muertos porque Dios es santafesino". Con la intensidad habitual, el ministro desarrolló una descarnada descripción de la situación que vive la provincia por la violencia exponencial. “Con el nivel de despliegue de armas en el mercado ilegal y en la sociedad en su conjunto, junto con el nivel de violencia social que hay, acá no hay mas muertos por homicidios dolosos porque Dios es santafesino", sentenció el funcionario.

"El nivel de violencia a través del uso de arma de fuego es infinitamente mayor al de homicidios: cada diez tentativas de homicidio por uso de arma de fuego, hay dos homicidios consumados. Ya tenemos una tasa de homicidios importante, pero en Santa Fe hay un alto nivel de problemática vinculadas al uso de arma de fuego", explicó el ministro durante la exposición que brindó en el Foro Regional.

Saín sorprendió cuando contó que "no hay estadística sobre armas de fuego en mercados ilegales en Santa Fe". Y enseguida redujo los cálculos a "intuiciones".

"Cuando uno ve las ametralladoras que tienen los narcos, son las mismas que tiene la policía, aunque no sepamos como una cosa llegó a la otra, intuimos que el Estado tiene armas en su posición patrimonial y al mismo tiempo tiene armas en custodia judicial que de alguna manera terminan en el mercado ilegal de armas y son armamentos de uso criminal”, afirmó el ministro con tono enérgico.

Claro que el narcotráfico era una cuestión ineludible para Saín, quien hizo un diagnóstico acompañado por su postura al respecto. “Si vos querés dar vuelta los barrios hoy controlados por la economía narco en las grandes ciudades santafesinas sin una moneda, no los vas a dar vuelta. Tenés una camada de pibes y pibas que se identifican con la violencia narco, y un soldadito gana, además de prestigio social en el ámbito que se mueve, acceso a bienes materiales que no conseguiría de otra manera. A esos pibes no los sacás del circuito con una oferta laboral precaria de repositor. Tenemos que pararnos como sociedad y ver cuánta plata estamos dispuestos a poner y cuál es la estrategia de reconversión. Soy muy partidario de un sistema penal duro contra las organizaciones criminales, cárcel y palo”, especificó.

Al respecto puso en valor lo hecho en torno al denominado Clan Alvarado, una banda narco desmantelada el año pasado según el funcionario. “No es casual que la organización criminal más robusta de esta provincia haya caído el año pasado y estén encarcelados, aunque siguen operando desde la cárcel, porque la verdad es que la cárcel funciona como una gran oficina, pero nosotros al Clan Alvarado le pegamos un golpe enorme”, dijo.

Problemas económicos

El ministro aludió a los problemas económicos que tiene Santa Fe para implementar un sistema de seguridad provincial más robusto y eficiente, con la capacidad estratégica y operativa para revertir este complejo cuadro de inseguridad que vive la sociedad en el territorio.

“Estoy preocupado porque quiero sacar el 30 por ciento de los autos de la policía a la calle y para hacer eso tengo que sacar limitaciones que me llevan dos o tres meses, qué le voy a hacer, el Estado es el Estado. No hay chalecos antibalas, hay 400 policías nuevos que no les pudimos dar chalecos antibalas. Hay 12.000 chalecos en desuso con el material vencido, cada chaleco lo tenés que desactivar porque es residuo tóxico y sale 65 dólares”.

Tras renovar críticas hacia la gestión socialista, Saín, sostuvo que en la caja de la provincia hay un enorme inconveniente de recaudación impositiva por la pandemia. "La pérdida de recaudación impositiva del coronavirus de porquería en Santa Fe fueron 5.000 millones en marzo, 5.000 millones en abril y 4.5000 millones en mayo, es decir, 14.000 millones de pesos menos en las arcas del estado santafesino. Me tocó ser ministro en estas condiciones", se lamentó.