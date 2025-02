Unidos ya tiene el nombre de quién acompañará a Maximiliano Pullaro en la lista a convencionales

El gobernador era la única certeza en la nómina y había varias alternativas para secundarlo. Finalmente será alguien del PRO que no estaba en los planes

Pullaro no descartó que también Santa Fe discuta la eliminación de las Paso

Discusión en Unidos

En la previa el panorama era otro. Con el lema “equipo que gana no se toca”, un sector mayoritario del radicalismo y el PRO impulsaban a la vicegobernadora Gisela Scaglia. Sin embargo en las últimas semanas perdió peso: no se quiso repetir la fórmula ya demás no representa un electorado concreto. El casillero quedará en el PRO de Macri.

El socialismo proponía a Clara García, aunque por lo bajo algunos miembros de la coalición señalan que la presidenta de Diputados tiene un perfil demasiado progresista en un momento de auge de la derecha.

figueroa casas.jpg Germana Figueroa Casas será la segunda en la lista que encabezará Maximiliano Pullaro para las convencionales

En tanto, otro sector de la UCR puso sobre la mesa el nombre de Carolina Losada para batallar con los libertarios. La contra: se trataría de una dupla cien por ciento radical. Además, Losada nunca demostró realmente intenciones.

Figueroa Casas es contadora de profesión y siempre se enfocó en temas presupuestarios en las comisiones que le tocó ocupar en el Concejo y Diputados. De hecho actualmente es vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación.

El vínculo con Macri fue clave para llegar a ese lugar. Según el portal Letra P, hubo un acuerdo entre el gobernador y el expresidente quien le dará apoyo público a la lista a cambio del segundo lugar. Resta definir quiénes completarán la lista de Unidos.