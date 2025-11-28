¿Por qué la inflación en Estados Unidos también debería preocupar a los argentinos?

El dólar fue siempre para los argentinos algo más que la moneda de un país del Norte del continente. Tras décadas de inflación descontrolada, un mal que todavía aqueja a la economía local, el billete verde se ha mantenido como una forma de preservar el ahorro.

La relación supera la cuestión elemental e incluso la lógica. Guardar dólares en el colchón es una práctica enraizada en la cultura monetaria argentina y por eso el Ministerio de Economía calcula que hay 200.000 millones de dólares ahorrados por fuera del sistema financiero.

Sin embargo, lo que pocos ahorristas parecen conocer es que hoy existen opciones más eficientes para la preservación de valor. La inversión en bolsa, la cotizacion criptomonedas al alza y el clásico oro en metal o a través de instrumentos son algunas de las posibilidades que se abren camino como forma de ahorro.

En este artículo se observará la pérdida de valor de la moneda norteamericana y el costo silencioso que tiene la inflación de Estados Unidos en los bolsillos de los ahorristas argentinos.

El dólar como “religión” de ahorro en Argentina

Aunque las cifras no son exactas, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le puso el cascabel al gato. De acuerdo con sus cálculos, los ahorristas del país tienen alrededor de 200.000 millones de dólares "bajo el colchón", una cifra equivalente al 75% de toda la deuda externa argentina en 2025.

El amor por el ahorro en dólares no es un capricho, sino el resultado de décadas de inestabilidad macroeconómica, devaluaciones y pérdida de poder adquisitivo. Desde la hiperinflación de los años 80 hasta el colapso de la convertibilidad en 2001, a los argentinos les sobran los motivos para ahorrar en moneda extranjera.

Sin embargo, la pospandemia trajo consigo un fenómeno muy conocido en Argentina, no tanto así en otros países del mundo: la inflación. Por varios motivos, entre los que se incluye la emisión monetaria, en el período entre 2021 y 2024 las grandes economías (principalmente Estados Unidos y la UE) experimentaron una subida de precios como no se había visto en décadas.

Cuatro veces más que la década anterior

Estas subidas fueron patentes. De hecho, durante 2022, la inflación en Estados Unidos fue cuatro veces superior al promedio de la década anterior.

Los precios escalaron por motivos varios, entre los que destacan la guerra en Ucrania, las disrupciones en las cadenas de suministro y los efectos del estímulo monetario implementado durante la pandemia.

Como reacción, la Reserva Federal (Fed) se puso al frente del problema con la mayor suba de tasas de interés desde los años 80, pero los efectos no se detuvieron en su totalidad, ya que la inflación es una fuerza difícil de frenar.

Un monstruo que despertó después de 40 años

Según los datos del Banco Mundial, la inflación estadounidense fue del 8% en 2022, el valor más alto en cuarenta años. Aunque desde aquel momento tuvo retrocesos (por ejemplo, 2,9% en 2024), parte del daño ya está hecho.

Estos números pueden parecer bajos desde una óptica argentina (basta con recordar la inflación de tres cifras en 2023 y 2024), pero para la economía global ese 8% implica reconfigurar completamente las expectativas de lo que es posible hacer con la moneda norteamericana.

Además, el dato influye sobre otros activos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos empezaron a ofrecer rendimientos positivos por primera vez en años, el crédito se encareció y las grandes empresas tecnológicas vieron caer su valor en bolsa.

Un dólar de 2020 equivale a 85 centavos hoy

Para los que guardan el billete sin invertirlo, las consecuencias son más graves. El dólar perdió su valor de compra estrepitosamente y si alguien tenía 10.000 dólares guardados en efectivo, hoy esos billetes compran un 15% menos de bienes y servicios dentro de los Estados Unidos, como efecto de la inflación.

El mito del dólar “inmutable” se resquebraja frente a la evidencia. Y aunque sigue siendo una moneda fuerte, los argentinos deberían recordar que su valor no está garantizado frente a la inflación global.

¿Cuáles son las alternativas frente al dólar?

Las alternativas más seguras frente al dólar siguen siendo el oro y, para los más osados, su contraparte digital: el bitcoin. De hecho, en 2025 el mundo entró en una dinámica de “fiebre del oro”, con la onza superando los 3.500 dólares, impulsada por compras récord de bancos centrales y fondos institucionales (más de 1.000 toneladas anuales).

Binance Research confirma también que los fondos cotizados vinculados al metal precioso alcanzaron su mayor nivel de tenencias en más de una década, una señal de que los grandes capitales siguen apostando por el oro como escudo.

Al mismo tiempo, el “oro digital” también vive su auge. Mientras que un BTC pasó de cotizar USD 19.000 en noviembre de 2020 a los USD 110.000 actuales, los ETFs de la criptomoneda superaron en ritmo de crecimiento a los tradicionales instrumentos de oro en los últimos meses.

Uso responsable de las criptomonedas como alternativa al dólar

La oleada de adopción de criptomonedas no pasa desapercibida y por eso ya hay especialistas que insisten en el rol de la educación antes de invertir. De hecho, el exchange Binance está fomentando el uso responsable de las criptomonedas a través de un Memorando de Entendimiento con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El acuerdo incluye el desarrollo de programas educativos y campañas para despertar la conciencia de los ciudadanos sobre estos activos.

"Creemos firmemente que la educación es la piedra angular para la adopción masiva, y continuaremos ampliando nuestros esfuerzos para empoderar a las comunidades a través del conocimiento. Juntos, estamos construyendo el futuro de las finanzas en Argentina y más allá", resumió Gui Nazar, Head of LATAM de Binance.

Los tiempos han cambiado y los ahorristas argentinos, acostumbrados a modificar sus hábitos de acuerdo a los escenarios cambiantes de la economía argentina, son los primeros en reconocer las estrategias que funcionan. Las criptomonedas son uno de los activos más atractivos para este grupo, siempre que se haga un uso informado y responsable.