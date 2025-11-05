Uno Santa Fe | El País | Javier Milei

Javier Milei inicia su viaje número 14 a Estados Unidos y suma una escala en Bolivia

El presidente asistirá a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira

5 de noviembre 2025 · 09:00hs
El presidente Javier Milei emprenderá mañana un nuevo viaje a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario le tomará juramento mañana a las 12 al designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, para partir a las 15 hacia su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia.

El encuentro de Miami tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

Oradores destacados en la cumbre de la que participará Javier Milei

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex-CEO de Google; el extenista Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; el actor Will Smith; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la Fifa; Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1; y Adam Neumann, cofundador de Flow.

Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones de Milei, aunque se descarta la posibilidad de un intercambio informal con Trump por cuestiones de agenda.

Según la agenda oficial, Milei partirá mañana a las 15 rumbo a Miami, donde arribará a las 2.20 del jueves. Ese día, a las 17.45 está previsto su discurso en el American Business Forum, y a las 22.30 participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.

El viernes viajará a Nueva York, donde a las 12 participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas. Esa misma noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trasladarse el sábado a El Alto.

En territorio boliviano, Milei asistirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.

Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17.35.

