El gobernador encabezó en Rafaela el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Durante su discurso, destacó el legado federal de Santa Fe, sostuvo que la provincia puede ser un ejemplo para el país por su perfil productivo y afirmó que el desafío actual es generar igualdad de oportunidades.

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir "una Nación con libertad, pero también con igualdad"

En el acto oficial por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia , realizado este jueves en Rafaela , el gobernador Maximiliano Pullaro reivindicó el legado federal de Santa Fe y sostuvo que el desafío de la actualidad es construir "una Nación con libertad e igualdad".

Durante su discurso, el mandatario provincial afirmó que la declaración de la Independencia fue "un acto de tremenda valentía" de quienes impulsaron la creación de un país soberano. "Hace 210 años, los congresales de las Provincias Unidas entendieron que debíamos empezar a construir un país soberano e independiente. Nadie sabía cómo iba a terminar ese proceso, pero tuvieron el coraje de decidir nuestro propio destino", expresó.

La reivindicación del federalismo santafesino

En otro tramo de su mensaje, Pullaro recordó que Santa Fe no participó del Congreso de Tucumán porque, según señaló, ya había declarado su independencia un año antes como integrante de la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas.

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir "una Nación con libertad, pero también con igualdad"

En ese sentido, sostuvo que la provincia asumió esa decisión desde una visión federal y recordó la figura del brigadier Estanislao López, a quien definió como uno de los principales impulsores de la autonomía provincial y de la igualdad entre las provincias.

"Construir igualdad"

El gobernador también planteó que, así como la Independencia dejó como legado la libertad, la responsabilidad de la dirigencia actual pasa por garantizar la igualdad de oportunidades.

"A quienes hoy nos toca gobernar nos corresponde otro desafío: construir igualdad. Tenemos que trabajar todos los días para que ningún argentino pase hambre, para que nadie deje de acceder a un medicamento y para que todos puedan educarse", afirmó.

Asimismo, consideró que Santa Fe puede mostrar "un camino" al resto del país a partir de su matriz productiva. "Con trabajo, con esfuerzo y con producción es posible construir una Nación diferente, una Nación de iguales, una Nación que tenga libertad, pero también igualdad", sostuvo.

Pullaro reivindicó el federalismo santafesino y llamó a construir "una Nación con libertad, pero también con igualdad"

Sobre el final de su discurso, Pullaro destacó el aporte de los trabajadores, productores, industriales, docentes e integrantes del sistema universitario y portuario, al señalar que son quienes contribuyen diariamente al desarrollo de la provincia y del país.

El acto en Rafaela

Previamente, el intendente Leonardo Viotti dio la bienvenida a las autoridades y destacó que Rafaela haya sido nuevamente elegida como sede del acto central por el 9 de Julio. En su intervención, sostuvo que la ciudad comparte con la provincia valores vinculados al trabajo, la educación y el esfuerzo colectivo, y agradeció la presencia del gobernador y su gabinete.

De la ceremonia participaron, además, la vicegobernadora Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; ministros del gabinete provincial, legisladores, autoridades locales, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas e integrantes de instituciones educativas y organizaciones de Rafaela y la región.