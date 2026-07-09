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Inglaterra pierde una pieza clave y crece la polémica por un fallo de la FIFA

La previa de los cuartos de final del Mundial quedó marcada por una decisión disciplinaria que golpea de lleno al Inglaterra previo al cruce contra Noruega

9 de julio 2026 · 18:01hs
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Inglaterra pierde una pieza clave y crece la polémica por un fallo de la FIFA

Cuando Inglaterra ultimaba los detalles para enfrentar a Noruega en los cuartos de final, una resolución de la FIFA alteró los planes de Thomas Tuchel y volvió a instalar el debate sobre los criterios disciplinarios que viene aplicando el organismo durante el Mundial.

El protagonista es Jarell Quansah, expulsado en el agónico triunfo por 3-2 frente a México. El defensor aguardaba la resolución del Comité Disciplinario con la esperanza de recibir el mismo tratamiento que tuvo días atrás Folarin Balogun, quien, pese a haber visto la tarjeta roja en el partido de Estados Unidos ante Bosnia y Herzegovina, fue habilitado para disputar el siguiente compromiso.

Inglaterra pierde a Jarell Quansah

Con ese antecedente, la Federación Inglesa presentó un pedido para que el zaguero pudiera estar disponible ante Noruega. Sin embargo, la respuesta fue totalmente opuesta a la esperada.

Lejos de conceder la habilitación, la FIFA confirmó una sanción de dos fechas para Quansah, una decisión que representa un duro revés para el conjunto británico.

De esta manera, el defensor se perderá el compromiso de este sábado frente al seleccionado noruego y tampoco podrá estar presente si Inglaterra logra avanzar a las semifinales, instancia en la que enfrentaría al vencedor del cruce entre Argentina y Suiza. Solo tendría posibilidades de reaparecer en una hipotética final.

La medida no tardó en generar repercusiones. En Inglaterra consideran que existió una evidente diferencia de criterio respecto del caso Balogun, ya que ambas expulsiones presentaban características similares y, aun así, recibieron resoluciones completamente distintas.

Inglaterra Mundial Noruega
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