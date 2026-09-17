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Récord de convocatoria en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por las competencias y los Fan Fest

La cifra corresponde a las estimaciones provisorias de las autoridades hasta este jueves por la mañana. En total, 815.000 personas descargaron los QR para asistir a los Fan Fest o reservar un lugar en las distintas disciplinas. La ceremonia inaugural en Rosario reunió a unas 250.000 personas.

17 de septiembre 2026 · 16:02hs
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Récord de convocatoria en los Juegos Suramericanos: 1

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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya convocaron a 1,8 millones de personas entre quienes asistieron a las competencias y a los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela, según las estimaciones provisorias de las autoridades.

La cifra corresponde al movimiento registrado hasta este jueves por la mañana, en el quinto día del evento, e incluye los QR descargados para ingresar a los Fan Fest, las reservas para las competencias deportivas, los contingentes escolares y también a quienes ingresaron sin registro cuando la cantidad de público obligó a liberar el acceso a los predios.

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Del total, 815.000 personas retiraron entradas o descargaron sus QR de manera digital para asistir a los espectáculos o asegurarse un lugar en las distintas disciplinas. Como muestra del ritmo de convocatoria, este jueves a las 8 de la mañana ya se habían vendido 11.000 entradas.

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La ceremonia inaugural, realizada el sábado en Rosario, también tuvo una convocatoria masiva: unas 250.000 personas participaron del evento, mientras que alrededor de 500.000 espectadores lo siguieron a través de plataformas de streaming. A esto se sumaron las audiencias de las transmisiones televisivas.

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El gobernador Maximiliano Pullaro se refirió este jueves al impacto de los Juegos y reconoció que la convocatoria superó las expectativas que tenía el Gobierno provincial.

“Esperaba un marco de público importante viendo las diferentes disciplinas, pero día a día va superando nuestras expectativas”, sostuvo Pullaro, quien consideró que el evento permite “estar viviendo un momento muy lindo como sociedad”.

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El gobernador también recordó el contexto en el que la Provincia decidió avanzar con la organización de los Juegos y mencionó los problemas de violencia que atravesaba Rosario, además de la situación fiscal provincial.

“Nos animamos a hacerlos”, afirmó, y convocó a los santafesinos a participar de las actividades. “Vayan y vivan intensamente los Juegos Suramericanos que es algo hermoso que no vamos a olvidar jamás”, expresó.

Qué habrá este jueves en los Fan Fest

Los Fan Fest tendrán este jueves 17 de septiembre una nueva jornada de música, espectáculos y actividades en las tres ciudades sede.

En Rosario se presentará Santiago Motorizado; en Santa Fe, Cabezones; y en Rafaela, Los Pericos y Los Tipitos. La programación también incluye bandas, artistas, DJs, actividades culturales, radio, streaming y propuestas para distintas edades.

El ingreso a los Fan Fest es libre y gratuito. Además de los shows, los predios cuentan con sectores gastronómicos, zonas de relax, juegos interactivos vinculados con los deportes de los Juegos y pantallas para seguir las competencias en vivo.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de los Juegos Suramericanos.

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