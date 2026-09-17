Buenas noticias para Colón: varios lesionados avanzan y Delfino recupera alternativas

Colón recibirá este domingo a Los Andes desde las 16.30 en el Brigadier López, con la obligación de ganar para acercarse a los cuatro mejores de la Zona A.

Colón afronta la semana previa al duelo ante Los Andes con buenas noticias en relación a varios de sus futbolistas lesionados. Iván Delfino espera recuperar jugadores importantes para el compromiso del domingo, mientras analiza las distintas alternativas para conformar el equipo. Algunos ya entrenan con normalidad, otros evolucionan favorablemente y uno continúa con mayores dificultades.

Lago y Muñoz, con chances de volver

Ignacio Lago es uno de los jugadores que más expectativas genera. El delantero evoluciona de gran manera y, si mantiene este ritmo durante los próximos entrenamientos, tiene serias posibilidades de reaparecer como titular frente a Los Andes.

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Matías Muñoz también comenzó la semana con buen ritmo y pelea por recuperar un lugar dentro del once inicial. Su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico, que deberá definir si está en condiciones de volver desde el arranque.

Castet avanza y Barrios espera

En el sector defensivo, Facundo Castet ya trabaja a la par de sus compañeros, pero es seguido de cerca por Iván Delfino hasta último momento. Su recuperación representa una alternativa importante para el entrenador en una zona que sufrió varias bajas durante las últimas semanas.

La situación de Pier Barrios es diferente. El defensor es quien presenta mayores dificultades para regresar y su evolución será evaluada día a día. Colón aguardará cómo responde durante los próximos entrenamientos antes de determinar si podrá ser tenido en cuenta para el partido ante Los Andes.

El Sabalero recibirá al conjunto de Lomas de Zamora este domingo desde las 16.30 en el estadio Brigadier López. El objetivo será quedarse con los tres puntos para mantenerse en la pelea de la parte alta de la Zona A y acercarse a los puestos de clasificación.