Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Agrupaciones, filiales y peñas sabaleras preparan un recibimiento especial para este domingo ante Los Andes, con la ilusión de volver al triunfo.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 15:19hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Colón afrontará este domingo desde las 16.30 un partido clave ante Los Andes en el Brigadier López, mientras sus hinchas preparan un recibimiento especial. Agrupaciones, filiales, peñas y movimientos de socios convocan a llenar el estadio y acompañar al equipo desde el comienzo, con un objetivo claro: sumar de a tres, escalar posiciones y acercarse al Reducido.

LEER MÁS: Los cambios tácticos y obligados que probó Delfino en Colón para recibir a Los Andes

El hincha de Colón prepara su propio partido

La situación deportiva no es sencilla para el equipo de Iván Delfino, que atraviesa una semana marcada por distintas dificultades para conformar la alineación. Ante este panorama, los simpatizantes sabaleros decidieron asumir un papel protagonista desde las tribunas y convertir al Brigadier López en un escenario de apoyo permanente.

Según El Litoral, la convocatoria apunta a que el estadio luzca colmado y que el aliento se haga sentir desde el primer minuto. La consigna que circula entre los hinchas es clara: “hay que jugar con 12”, en referencia al respaldo que el equipo puede recibir durante los 90 minutos.

Siete finales por delante

Con siete fechas todavía por disputar, Colón mantiene como meta meterse en los primeros lugares de la Zona A y conseguir un lugar en el Reducido. Para eso, el encuentro frente a Los Andes aparece como una oportunidad para recuperar el camino del triunfo y volver a posicionarse en la pelea.

Desde las agrupaciones, filiales y peñas entienden que cada partido tendrá un peso especial en este tramo del campeonato. Por eso, lo que buscan es convocar a los socios y simpatizantes a estar presentes, acompañar y generar el clima necesario para que el equipo pueda sentirse respaldado en una instancia decisiva del torneo.

Colón
Noticias relacionadas
los cambios tacticos y obligados que probo delfino en colon para recibir a los andes

Los cambios tácticos y obligados que probó Delfino en Colón para recibir a Los Andes

colon ajusta los once: cambios, regresos y un objetivo claro ante los andes

Colón ajusta los once: cambios, regresos y un objetivo claro ante Los Andes

buenas noticias para colon: varios lesionados avanzan y delfino recupera alternativas

Buenas noticias para Colón: varios lesionados avanzan y Delfino recupera alternativas

las amarillas en colon, otro dolor de cabeza en una recta decisiva

Las amarillas en Colón, otro dolor de cabeza en una recta decisiva

Lo último

Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Último Momento
Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Argentina sumó en Santa Fe dos medallas de plata en bochas y ciclismo en Rafaela

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Ruta 168: continúa esta noche la reparación de juntas en los puentes aliviadores

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Juegos Suramericanos: en el pentatlón moderno, Luna y Armanazqui se llevaron la plata

Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Ovación
Atento Colón: la malaria con la que Los Andes llegará al Brigadier López

Atento Colón: la malaria con la que Los Andes llegará al Brigadier López

Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Tobías Rubio, la nueva cara de Unión: Espero poder jugar y lograr cosas importantes

Tobías Rubio, la nueva cara de Unión: "Espero poder jugar y lograr cosas importantes"

Buenas noticias para Colón: varios lesionados avanzan y Delfino recupera alternativas

Buenas noticias para Colón: varios lesionados avanzan y Delfino recupera alternativas

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social