Colón busca que el Brigadier sea una fiesta para empujar al equipo hacia el Reducido

Agrupaciones, filiales y peñas sabaleras preparan un recibimiento especial para este domingo ante Los Andes, con la ilusión de volver al triunfo.

Colón afrontará este domingo desde las 16.30 un partido clave ante Los Andes en el Brigadier López, mientras sus hinchas preparan un recibimiento especial. Agrupaciones, filiales, peñas y movimientos de socios convocan a llenar el estadio y acompañar al equipo desde el comienzo, con un objetivo claro: sumar de a tres, escalar posiciones y acercarse al Reducido.

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El hincha de Colón prepara su propio partido

La situación deportiva no es sencilla para el equipo de Iván Delfino, que atraviesa una semana marcada por distintas dificultades para conformar la alineación. Ante este panorama, los simpatizantes sabaleros decidieron asumir un papel protagonista desde las tribunas y convertir al Brigadier López en un escenario de apoyo permanente.

Según El Litoral, la convocatoria apunta a que el estadio luzca colmado y que el aliento se haga sentir desde el primer minuto. La consigna que circula entre los hinchas es clara: “hay que jugar con 12”, en referencia al respaldo que el equipo puede recibir durante los 90 minutos.

Siete finales por delante

Con siete fechas todavía por disputar, Colón mantiene como meta meterse en los primeros lugares de la Zona A y conseguir un lugar en el Reducido. Para eso, el encuentro frente a Los Andes aparece como una oportunidad para recuperar el camino del triunfo y volver a posicionarse en la pelea.

Desde las agrupaciones, filiales y peñas entienden que cada partido tendrá un peso especial en este tramo del campeonato. Por eso, lo que buscan es convocar a los socios y simpatizantes a estar presentes, acompañar y generar el clima necesario para que el equipo pueda sentirse respaldado en una instancia decisiva del torneo.