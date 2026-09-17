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Un santafesino, protagonista de importante velada de boxeo profesional en Paraná

Nahuel Retamoso peleará este viernes 18 frente a Dimas Garateguy en el Club Sionista de Paraná en un festival organizado por el expúgil Cloroformo López

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 16:57hs
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El santafesino Nahuel Retamoso junto a sus entrenadores Osvaldo Salami y Walter Zoccola.

El santafesino Nahuel Retamoso junto a sus entrenadores Osvaldo Salami y Walter Zoccola.

La ciudad de Paraná será sede de una nueva velada de boxeo profesional será este viernes, que tendrá lugar en las instalaciones de Sionista. El evento contará con tres peleas profesionales y cinco combates amateur, además de propuestas adicionales como música y un sector VIP para el público. La organización anticipa una jornada que combinará deporte y entretenimiento, buscando atraer tanto a aficionados del boxeo como a quienes buscan una experiencia diferente en la ciudad.

Velada profesional en Sionista de Paraná

El Centro Juventud Sionista preparó una gran velada boxística con una cartelera que combinará peleas amateurs y profesionales. En la pelea de fondo estará como protagonista el santafesino Nahuel Retamoso quien se medirá con Dimas Garateguy de la capital entrerriana a ocho rounds en categoría welter.

El púgil entrenado por Osvaldo Salami y Walter Zoccola en el gimnasio Olimboxing llega con 13 combates en el campo rentado, con 7 triunfos, uno por la vía rápida, y seis caídas. Por su parte, Dimas Garateguy, entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, cuenta con 22 combates, de los cuales ganó en 12, tres antes del límite, y diez caídas, cinco por KOs.

En el semifondo, la campeona nacional, bicampeona provincial, Milagros Segovia de Paraná se medirá a cuatro rounds con Dayana Loyola de Córdoba en categoría mosca, y el paranaense Nicolás Pagliaruzza frente a Pablo Romero de la ciudad entrerriana de Colón en superligero a cuatro asaltos.

Previamente, habrá un fondo amateur, título internacional Dos Orillas, entre Zamira Beber del Payabox de Paraná con Belkis Olivera de Uruguay en hasta 57kg. La cartelera de aficionados la animarán Esteban Díaz del Willie Pep de Santa Fe con Walter González del Team Peligro Paracao en categoría pesado, Elías Jaime del Traidor Box con Tiago Valdez en hasta 64 kg, e Iván Frutos del Boxing Paraná ante Jerónimo Jesús Wild del Toabox en hasta 75kg.

Un santafesino en la convocatoria en la FAB de Buenos Aires

El próximo sábado 19 de septiembre, el Estadio FAB vivirá una noche bien argentina, en uno de los eventos más espectaculares que recibirá el templo de Castro Barros en los últimos tiempos. Además del picante y esperando cruce entre Pablo Corzo y Braian Suárez por el título argentino mediopesado, la función contará con otro lance de primer nivel.

Organizado por OR Promotions de Georgina Rivero y Osvaldo Rivero, con Damian Pellecchia como matchmaker, Dalmiro Bordón (7-6), de 30 años, radicado en la ciudad de Santa Fe, oriundo de Campo Largo, en la provincia del Chaco, y entrenado en el Thunder Box por Diógenes Totino Caunedo se medirá con Tobías Carmona (4-0-1, 3 KOs) de la localidad bonaerense de Morón a seis rounds en categoría pluma.

boxeo Paraná Nahuel Retamoso
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