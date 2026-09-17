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Beckham, sobre Messi tras un nuevo título: "Debería ganar el Balón de Oro"

El presidente y copropietario de Inter Miami, David Beckham, llenó de elogios a Lionel Messi, sobre quien afirmó que “aún no puede creer” que esté en su equipo

17 de septiembre 2026 · 16:39hs
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Beckham, sobre Messi tras un nuevo título: Debería ganar el Balón de Oro

El presidente y copropietario de Inter Miami, David Beckham, se deshizo en elogios hacia el argentino Lionel Messi, sobre quien afirmó que “todavía no puede creer” que esté en su equipo.

El exjugador inglés comentó que suele estar presente en todos los entrenamientos para poder ver jugar al 10 durante el mayor tiempo posible. Con un tanto de cabeza, el destacado futbolista argentino llegó a los 100 tantos en el conjunto estadounidense y levantó su quinto título en Miami.

Beckham pidió el gran reconocimiento para Messi

Lionel Messi fue fundamental con un gol y una asistencia en la final de la Campeones Cup, que enfrentó al Inter Miami con el Cruz Azul mexicano en el debut del entrenador Cristian González, y generó la satisfacción de David Beckham, que se expresó sobre el argentino.

“Todavía no puedo creer que lo tengamos acá, jugando para nuestro equipo” comenzó el recordado exjugador del Manchester United, quien agregó que se hace presente en todos los entrenamientos para poder verlo, ya que quiere ver a Messi jugar “para siempre”.

Sobre su rendimiento en la final, el dirigente aseguró que es cuestión de ver cómo jugó ante el elenco mexicano, en un triunfo por 2-0 en el que fue partícipe directo en ambos goles, y recordar su actuación en el Mundial norteamericano de 2026 para darse cuenta de por qué vuelve a ser “considerado para el Balón de Oro”.

Tras opinar que fue el mejor jugador de la copa, Beckham afirmó que el 10” tuvo un año “increíble” y valoró especialmente su manera de influir en cada partido de la Copa del Mundo, al hacerlo con 39 años.

“No hay nadie con 39 años que esté jugando a ese nivel, así que merece ganar el Balón de Oro” agregó el presidente del club de camiseta rosa, quien reconoció que hay grandes jugadores entre el resto de los candidatos, como el mediapunta Jude Bellingham y los delanteros Harry Kane y Kylian Mbappé, pero sentenció: “Cuando hablamos de ´Leo´ yo soy su mayor defensor”.

Messi Beckham Inter Miami
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